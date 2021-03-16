Европейский регулятор: преимущества AstraZeneca по-прежнему перевешивают риски
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. Европейское агентство лекарственных средств (EMA) по-прежнему считает, что преимущества вакцины AstraZeneca от COVID-19 перевешивают риски. Об этом на брифинге во вторник сказал глава регулятора Эмер Кук, передает УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
По словам Кука, сегодня ничто не указывает на то, что случаи образования тромбов, которые он назвал "очень редкими", были вызваны вакциной, но эксперты продолжают оценивать такую возможность.
"Преимущества по-прежнему перевешивают риски, но это серьезная проблема, и она требует серьезной и подробной научной оценки. Это то, чем мы занимаемся сейчас", - сказал Кук на пресс-конференции.
Выводы будут обсуждаться на собрании EMA в четверг, после чего результаты будут обнародованы, сказал Кук.
Что было раньше
Из-за предостережений относительно образования тромбов после вакцинации препаратом AstraZeneca от коронавируса значительное количество европейских стран прекратило использование такой вакцины.
Известно, что около 20 государств прекратили вакцинацию препаратом AstraZeneca из-за предостережений относительно вероятного образования тромбов после прививки.
Среди стран, которые не отказались от данной вакцинации фигурируют Великобритания, Польша, Канада, Австралия.
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус накануне заявил, что 16 марта консультативный комитет организации по безопасности вакцин рассмотрит вопросы, связанные с безопасностью применения препарата компании AstraZeneca.