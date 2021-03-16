AstraZeneca: какие страны не отказались от вакцинации препаратом
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. Из-за предостережения относительно образования тромбов после вакцинации препаратом AstraZeneca от коронавируса значительное количество европейских стран прекратило использование такой вакцины. Однако все же остались государства, которые продолжают прививки вакциной от AstraZeneca. Об этом сообщает The Guardian, передает УНН.
Детали
Известно, что около 20 государств прекратили вакцинацию препаратом AstraZeneca из-за предостережения относительно вероятного образования тромбов после прививки. Среди стран, которые не отказались от данной вакцинации фигурируют Великобритания, Польша, Канада, Австралия.
"Главный медицинский работник страны (Австралия - ред.) Пол Келли заявил, что в заявлении, направленном по электронной почте, правительство остается уверенным в вакцине, поскольку нет никаких доказательств того, что она вызывает образование тромбов, хотя побочные эффекты будут расследованы в качестве "меры предосторожности", - сообщается на портале The Guardian.
Сообщается, что премьер-министр Канады Джастин Трюдо также призвал продолжать вакцинацию препаратом AstraZeneca.
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