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AstraZeneca: які країни не відмовились від вакцинації препаратом

AstraZeneca: які країни не відмовились від вакцинації препаратом

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 березня. УНН. Через пересторогу щодо утворення тромбів після вакцинації препаратом AstraZeneca від коронавірусу значна кількість європейських країн припинила використання такої вакцини. Проте все ж залишилися держави, які продовжують щеплення вакциною від AstraZeneca. Про це повідомляє The Guardian, передає УНН.

Деталі

Відомо, що близько 20 держав припинили вакцинування препаратом AstraZeneca через пересторогу ймовірного утворення тромбів після щеплення. Серед країн, які не відмовились від згаданої вакцинації фігурують Велика Британія, Польща, Канада, Австралія.

"Головний медичний працівник країни (Австралія - ред.) Пол Келлі заявив, що в заяві, надісланій електронною поштою, уряд залишається впевненим у вакцині, оскільки немає жодних доказів того, що вона викликає утворення тромбів, хоча побічні ефекти будуть розслідувані як "запобіжний захід", - повідомлено на порталі The Guardian.

Повідомляється, що прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо також закликав продовжувати вакцинацію препаратом AstraZeneca.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Використання вакцини AstraZeneca від COVID-19 призупинили на її "батьківщині"

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