Регулятор ЄС заявив, що 18 березня представить висновок щодо вакцини AstraZeneca
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Користь вакцини від коронавірусу, розроблена AstraZeneca, поки переважує можливі ризики виникнення побічних ефектів, сам же висновок щодо вакцини регулятор ЄС готовий буде надати у четвер, 18 березня. Про це заявили в Європейському агентстві лікарських засобів (European Medicines Agency), передає Reuters, пише УНН.
Деталі
Виконавчий директор відомства Емер Кук повідомив, що експерти розслідують випадки утворення тромбів у деяких пацієнтів, яким ввели препарат. “Дана ситуація не є несподіванкою, коли мова йде про вакцинацію мільйонів осіб”, — зазначив він. При цьому Кук підкреслив, що зараз доказів того, що до їх виникнення привела саме вакцина, немає.
Кук додав, що EMA може в четвер, 18 березня, представити свій висновок про вакцину.
Контекст
Про повне або часткове припинення використання вакцини AstraZeneca оголосили багато країн Європи, в тому числі Швеція, Німеччина, Франція, Італія, Іспанія, Словенія, Португалія, Нідерланди та інші. За межами Європи застосування препарату призупинили Індонезія, Демократична Республіка Конго, Таїланд і Південна Африка.
Першою призупинити використання препарату вирішила Австрія: у однієї з щеплених жінок розвинулася тромбоемболія легеневої артерії, ще одна померла від важких порушень згортання крові. Потім аналогічне рішення прийняли Норвегія і Данія після того, як датська Національна рада з питань охорони здоров’я повідомила про випадки утворення тромбів у щеплених. Деякі країни, зокрема Нідерланди, заявили, що у них не було виявлено подібних випадків, але вони мають намір дочекатися закінчення розслідування.