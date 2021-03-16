Регулятор ЄС заявив, що 18 березня представить висновок щодо вакцини AstraZeneca

Деталі

Виконавчий директор відомства Емер Кук повідомив, що експерти розслідують випадки утворення тромбів у деяких пацієнтів, яким ввели препарат. “Дана ситуація не є несподіванкою, коли мова йде про вакцинацію мільйонів осіб”, — зазначив він. При цьому Кук підкреслив, що зараз доказів того, що до їх виникнення привела саме вакцина, немає.

Кук додав, що EMA може в четвер, 18 березня, представити свій висновок про вакцину.

Контекст

Про повне або часткове припинення використання вакцини AstraZeneca оголосили багато країн Європи, в тому числі Швеція, Німеччина, Франція, Італія, Іспанія, Словенія, Португалія, Нідерланди та інші. За межами Європи застосування препарату призупинили Індонезія, Демократична Республіка Конго, Таїланд і Південна Африка.

Першою призупинити використання препарату вирішила Австрія: у однієї з щеплених жінок розвинулася тромбоемболія легеневої артерії, ще одна померла від важких порушень згортання крові. Потім аналогічне рішення прийняли Норвегія і Данія після того, як датська Національна рада з питань охорони здоров’я повідомила про випадки утворення тромбів у щеплених. Деякі країни, зокрема Нідерланди, заявили, що у них не було виявлено подібних випадків, але вони мають намір дочекатися закінчення розслідування.