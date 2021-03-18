Країни ЄС масово відновлюють використання вакцини AstraZeneca
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Країни Європи відновлюють введення вакцин проти COVID-19 від AstraZeneca після розслідування згустків крові. Про це пише УНН з посиланням на Reuters.
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Європейський регулятор лікарських засобів заявив, що переваги вакцини проти COVID-19 від AstraZeneca перевищують ризики після розслідування згустків крові. Це змусило кілька країн відновити використання вакцини.
Щонайменше 17 країн призупинили або затримали вакцину після повідомлень про утворення тромбів у людей, які отримали уколи.
Країни, які планують відновити використання вакцини: Кіпр, Франція, Італія, Латвія, Литва.
Країни, які призупинили використання вакцини: Австрія, Болгарія, Данія, Німеччина, Ісландія, Індонезія, Ірландія, Нідерланди, Норвегія, Румунія, Іспанія, Швеція, Таїланд, Венесуела.
Таке рішення країни приймали переважно через смерть вакцинованих жителів та побічні реакції від AstraZeneca.
Нагадаємо
Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) рекомендувала продовжити вакцинацію від коронавірусу препаратом компанії AstraZeneca. Регулятор Великої Британії підтвердив, що люди повинні продовжувати отримувати вакцину від коронавірусної хвороби COVID-19 препаратом AstraZeneca, і що переваги вакцини набагато переважають ризики.