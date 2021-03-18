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Страны ЕС массово восстанавливают использования вакцины AstraZeneca

Страны ЕС массово восстанавливают использования вакцины AstraZeneca

Киев  •  УНН

 • 20609 просмотра

КИЕВ. 19 марта. УНН. Страны Европы восстанавливают введение вакцин против COVID-19 от AstraZeneca после расследования сгустков крови. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Европейский регулятор лекарственных средств заявил, что преимущества вакцины против COVID-19 от AstraZeneca превышают риски после расследования сгустков крови. Это заставило несколько стран возобновить использование вакцины.

По меньшей мере 17 стран приостановили или задержали вакцину после сообщений об образовании тромбов у людей, получивших уколы.

Страны, которые планируют возобновить использование вакцины Кипр, Франция, Италия, Латвия, Литва.

Страны, которые приостановили использование вакцины: Австрия, Болгария, Дания, Германия, Исландия, Индонезия, Ирландия, Нидерланды, Норвегия, Румыния, Испания, Швеция, Таиланд, Венесуэла.

Такое решение страны принимали преимущественно из-за смерти вакцинированных жителей и побочные реакции от AstraZeneca.

Напомним

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала продолжить вакцинацию от коронавируса препаратом компании AstraZeneca. Регулятор Великобритании подтвердил, что люди должны продолжать получать вакцину от коронавирусной болезни COVID-19 препаратом AstraZeneca, и преимущества вакцины намного перевешивают риски.

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