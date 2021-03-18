Британський регулятор закликав продовжувати вакцинуватися препаратом AstraZeneca

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"Сьогодні регулюючий орган Великої Британії, після ретельного наукового огляду всіх доступних даних, заявив, що наявні дані не припускають, що тромби у венах (венозна тромбоемболія) викликані вакциною від COVID-19 AstraZeneca", - йдеться в заяві.

Як повідомляє регулятор, подальше вивчення випадків триває.

"MHRA як і раніше радить, що переваги вакцин проти COVID-19 переважують будь-які ризики, і що населення повинно продовжувати отримувати вакцину", - сказано в заяві.

Що було раніше

Раніше про повне або часткове припинення використання вакцини AstraZeneca оголосили багато європейських країн: Німеччина, Франція, Італія, Іспанія, Словенія, Португалія, Кіпр, Нідерланди, Австрія, Данія, Естонія, Латвія, Литва, Болгарія, Ірландія, Люксембург, Норвегія та Ісландія, а також "батьківщина" препарату - Швеція.

За межами Європи застосування препарату призупинили Індонезія, Демократична Республіка Конго, Таїланд і Південна Африка.

На цьому тижні в Європейському агентстві лікарських засобів (European Medicines Agency) заявили, що користь вакцини від коронавірусу, розроблена AstraZeneca, поки переважує можливі ризики виникнення побічних ефектів, сам же висновок щодо вакцини регулятор ЄС готовий буде надати в четвер, 18 березня.

Виконавчий директор відомства Емер Кук повідомив, що експерти розслідують випадки утворення тромбів у деяких пацієнтів, яким ввели препарат. "Дана ситуація не є несподіванкою, коли мова йде про вакцинацію мільйонів людей", - зазначив він. При цьому Кук підкреслив, що зараз доказів того, що до їх виникнення призвела саме вакцина, немає.

Європейське регіональне бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) сьогодні заявило, що переваги вакцинації препаратом британсько-шведської компанії AstraZeneca, зупиненої в ряді країн після появи інформації про освіту тромбів у привившихся, перевищують ризики.