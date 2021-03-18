Европейское бюро ВОЗ подтвердило, что польза от препарата AstraZeneca - превышает риски

Детали

“На данный момент мы не знаем, были ли некоторые или все условия вызваны вакциной или другими случайными факторами. ВОЗ проводит оценку последних данных по безопасности, и после их завершения результаты будут обнародованы. Однако на данный момент преимущества вакцины AstraZeneca намного перевешивают ее риски, и ее следует использовать для спасения жизней”, — отметил он.

Ряд стран Европы временно приостановили использование вакцины AstraZeneca в качестве меры предосторожности на основании сообщений о нарушениях свертывания крови у привившихся. “Выявление, расследование и оценка этих случаев свидетельствует о наличии надежных механизмов надзора и регулирования. В кампаниях вакцинации обычно сигнализируют о потенциальных побочных эффектах. Это необязательно означает, что случаи связаны с вакцинацией”, — подчеркнул Клюге.

Ранее

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала продолжить вакцинацию от коронавируса препаратом компании AstraZeneca.