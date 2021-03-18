Європейське бюро ВООЗ підтвердило, що користь від препарату AstraZeneca - перевищує ризики

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“На даний момент ми не знаємо, чи були деякі або всі умови викликані вакциною або іншими випадковими чинниками. ВООЗ проводить оцінку останніх даних з безпеки, і після їхнього завершення результати будуть оприлюднені. Однак на даний момент переваги вакцини AstraZeneca набагато переважають її ризики, і її слід використовувати для порятунку життів”, — зазначив він.

Ряд країн Європи тимчасово призупинили використання вакцини AstraZeneca в якості запобіжного заходу на підставі повідомлень про порушення згортання крові у тих, хто щеплений. “Виявлення, розслідування та оцінка цих випадків свідчить про наявність надійних механізмів нагляду і регулювання. У кампаніях вакцинації зазвичай сигналізують про потенційні побічні ефекти. Це не обов’язково означає, що випадки пов’язані з вакцинацією”, — підкреслив Клюге.

Раніше

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) рекомендувала продовжити вакцинацію від коронавірусу препаратом компанії AstraZeneca.