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Bloomberg: ЄС готовий блокувати експорт вакцини AstraZeneca до Великої Британії

Bloomberg: ЄС готовий блокувати експорт вакцини AstraZeneca до Великої Британії

Київ • УНН

 • 16168 перегляди

КИЇВ. 22 березня. УНН. Європейський союз буде ретельно вивчати всі запити на експорт виробленої на території об'єднання вакцини британсько-шведської компанії AstraZeneca до Великої Британії, поки виробник не виконає свої зобов'язання з постачання в країни ЄС. Про це з посиланням на джерело в Брюсселі повідомило в неділю агентство Bloomberg, передає УНН.

Що відомо

Представник ЄС додав, що завод з виробництва препарату в Нідерландах на цей момент не отримував великих заявок на поставки до Сполученого Королівства, але в разі появи таких запитів вони, ймовірно, будуть відхилені.

Що передувало

В опублікованому 20 березня інтерв'ю газеті Funke голова Єврокомісії (ЄК) Урсула фон дер Ляйен пригрозила AstraZeneca забороною на експорт її вакцини з ЄС у зв'язку зі скороченням узгоджених поставок до країн спільноти. До цього фон дер Ляйен заявляла, що в умовах браку вакцин Євросоюз продовжить використовувати механізм контролю за їх експортом, але буде переважно обмежувати поставки лише в країни з більш високими темпами вакцинації. За словами глави ЄК, за півтора місяці існування цього механізму заборонили лише одну поставку - 250 тисяч доз для Австралії. Фон дер Ляйен попередила країни - виробники вакцин, де діють власні експортні обмеження, маючи на увазі в першу чергу Велику Британію і США, що Брюссель розраховує на безперешкодний експорт їх продукції в Євросоюз.

Зокрема, вона заявила, що ЄС поки що не готовий ділитися вакцинами з бідними країнами.

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