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ЄС поки що не готовий ділитися вакцинами з бідними країнами

ЄС поки що не готовий ділитися вакцинами з бідними країнами

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 березня. УНН. Євросоюз не має наміру ділитися вакцинами від коронавірусу з іншими країнами, допоки не досягне "кращої ситуації з її виробництвом" для власних потреб. Про це заявила голова Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн в інтерв'ю виданням німецької медіагрупи Funke, фрагменти якого оприлюднено в неділю, 21 березня, передає УНН із посиланням на DW.

Цитата

“Є певний тиск на країни-члени з тим, щоб вони отримали вакцину для самих себе”, — пояснила фон дер Ляєн. За словами очільниці Єврокомісії, хоч ЄС і має “додатковий механізм”, згідно з яким спільнота постачатиме вакцини від коронавірусу в інші країни, однак цього поки що не станеться через брак вакцин для самого ЄС.

Деталі

Водночас вона вказала на міжнародну ініціативу COVAX, що переслідує мету справедливого розподілу вакцини серед усіх країн, насамперед бідних. За словами фон дер Ляєн, у рамках цього механізму 52 бідні країни вже отримали 30 мільйонів доз вакцини. Очільниця Єврокомісії наголосила, що вона задоволена тим, що цей механізм діє.

Як повідомлялося, також в інтерв’ю виданням німецької медіагрупи Funke керівниця Єврокомісії застерегла компанію AstraZeneca щодо можливості запровадження заборони на експорт з ЄС виробленої на європейських потужностях компанії вакцини в разі подальших зривів контрактів на поставку.

Повне версія інтерв’ю Урсули фон дер Ляєн вийде 22 березня.

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