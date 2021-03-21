ЄС поки що не готовий ділитися вакцинами з бідними країнами

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“Є певний тиск на країни-члени з тим, щоб вони отримали вакцину для самих себе”, — пояснила фон дер Ляєн. За словами очільниці Єврокомісії, хоч ЄС і має “додатковий механізм”, згідно з яким спільнота постачатиме вакцини від коронавірусу в інші країни, однак цього поки що не станеться через брак вакцин для самого ЄС.

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Водночас вона вказала на міжнародну ініціативу COVAX, що переслідує мету справедливого розподілу вакцини серед усіх країн, насамперед бідних. За словами фон дер Ляєн, у рамках цього механізму 52 бідні країни вже отримали 30 мільйонів доз вакцини. Очільниця Єврокомісії наголосила, що вона задоволена тим, що цей механізм діє.

Як повідомлялося, також в інтерв’ю виданням німецької медіагрупи Funke керівниця Єврокомісії застерегла компанію AstraZeneca щодо можливості запровадження заборони на експорт з ЄС виробленої на європейських потужностях компанії вакцини в разі подальших зривів контрактів на поставку.

Повне версія інтерв’ю Урсули фон дер Ляєн вийде 22 березня.