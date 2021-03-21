ЕС пока не готов делиться вакцинами с бедными странами

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"Есть определенное давление на страны-члены с тем, чтобы они получили вакцину для самих себя", - пояснила фон дер Ляйен. По словам руководительницы Еврокомиссии, хотя ЕС и имеет "дополнительный механизм", согласно которому сообщество поставлять вакцины от коронавируса в другие страны, однако этого пока не произойдет из-за нехватки вакцин для самого ЕС.

Детали

В то же время она указала на международную инициативу COVAX, что преследует цель справедливого распределения вакцины среди всех стран, прежде всего бедных. По словам фон дер Ляйен, в рамках этого механизма 52 бедные страны уже получили 30 млн доз вакцины. Руководительница Еврокомиссии отметила, что она довольна тем, что этот механизм действует.

Как сообщалось, также в интервью изданию немецкой медиагруппы Funke руководитель Еврокомиссии предостерегла компании AstraZeneca о возможности введения запрета на экспорт из ЕС произведенной на европейских мощностях компании вакцины в случае дальнейших срывов контрактов на поставку.

Полное версия интервью Урсулы фон дер Ляен выйдет 22 марта.