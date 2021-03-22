Bloomberg: ЕС готов блокировать экспорт вакцины AstraZeneca в Великобританию
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. Европейский союз будет тщательно изучать все запросы на экспорт производимой на территории объединения вакцины британско-шведской компании AstraZeneca в Великобританию, пока производитель не выполнит свои обязательства по поставкам в страны ЕС. Об этом со ссылкой на источник в Брюсселе сообщил в воскресенье агентство Bloomberg, передает УНН.
Что известно
Представитель ЕС добавил, что завод по производству препарата в Нидерландах на данный момент не получал больших заявок на поставки в Соединенное Королевство, но в случае появления таких запросов они, вероятно, будут отклонены.
Что предшествовало
В опубликованном 20 марта интервью газете Funke председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен пригрозила AstraZeneca запретом на экспорт ее вакцины с ЕС в связи с сокращением согласованных поставок в страны сообщества. К этому фон дер Ляйен заявляла, что в условиях нехватки вакцин Евросоюз продолжит использовать механизм контроля за их экспортом, но будет преимущественно ограничивать поставки только в страны с более высокими темпами вакцинации. По словам главы ЕК, за полтора месяца существования этого механизма запретили только одну поставку — 250 тыс. доз для Австралии. Фон дер Ляйен предупредила страны — производители вакцин, где действуют собственные экспортные ограничения, имея в виду в первую очередь Великобританию и США, Брюссель рассчитывает на беспрепятственный экспорт их продукции в Евросоюз.
В частности, она заявила, что ЕС пока не готов делиться вакцинами с бедными странами.