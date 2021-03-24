AstraZeneca проведе новий аналіз щодо ефективності вакцини
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Компанія AstraZeneca оголосила, що проведе новий аналіз щодо ефективності вакцини аби надати комісії з моніторингу безпеки даних найсучасніші результати без залучення застарілої інформації. Відповідний первинний аналіз планують опублікувати протягом наступних 48 годин. Про це повідомляє УНН, з посиланням на сайт AstraZeneca.
Деталі
Компанія AstraZeneca заявила, що проводитиме новий аналіз щодо ефективності вакцини. У повідомленні йдеться, що опублікована вчора інформація, де сказано, що вакцина має 79% ефективності для запобігання COVID-19 та вказано інші показники із дослідження, базувалась на “попередньо визначеному аналізі з обмеженням даних 17 лютого”.
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“Ми розглянули попередню оцінку первинного аналізу, і результати відповідали проміжному аналізу. Зараз ми завершуємо перевірку статистичного аналізу”, — повідомляє AstraZeneca
Так, компанія планує надати комісії з моніторингу безпеки даних найсучасніші результати ефективності вакцини AstraZeneca без залучення застарілої інформації. Всі дані первинного аналізу будуть опубліковані протягом 48 годин.
Доповнення
Федеральні служби охорони здоров’я США 23 березня у заяві повідомили, що в результатах дослідження вакцини від COVID-19 компанії AstraZeneca, ймовірно, використовувалась застаріла інформація. Тому було надано неповне уявлення про дані та ефективність вакцинації.