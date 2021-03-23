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ЗМІ: AstraZeneca, ймовірно, оголосила не всі дані щодо ефективності вакцини

ЗМІ: AstraZeneca, ймовірно, оголосила не всі дані щодо ефективності вакцини

Київ • УНН

 • 15139 перегляди

КИЇВ. 23 березня. УНН. Федеральні служби охорони здоров’я США сьогодні у заяві повідомили, що в результатах дослідження вакцини від COVID-19 компанії AstraZeneca, ймовірно, використовувалась застаріла інформація. Тому було надано неповне уявлення про дані та ефективність вакцинації. Про це повідомляє Associated Press, передає УНН.

Деталі

В понеділок ввечері Комітет з моніторингу даних та безпеки США заявив, що стурбований тим, що компанія AstraZeneca, ймовірно надала не всі дані про ефективність вакцини від COVID-19, оскільки використовувала застарілу інформацію дослідження. AstraZeneca планує подати заяву про це до Управління з продовольства і медикаментів США найближчими тижнями.

Тим не менш, компанія запевняє, що її препарат для вакцинації є абсолютно безпечним та ефективним. Повідомляється, що під час дослідження не було виявлено ніяких побічних ефектів у вакцинованих, зокрема утворення тромбів.

Цитата

“Дозвіл та рекомендації щодо використання вакцини в США визначатимуться Управління з продовольства і медикаментів та Центри з контролю та профілактики захворювань після ретельного перегляду даних незалежними консультативними комітетами”, — повідомляє Associated Press.

Що було раніше

Компанія AstraZeneca провела дослідження своєї вакцини, ввівши препарат 30 тис. людям. В результаті вакцина виявилась ефективною в запобіганні коронавірусної інфекції на 79%.

Доповнення

ЄС може розділити з Британією поставки вакцини AstraZeneca з Нідерландів.

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