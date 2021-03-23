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СМИ: AstraZeneca, вероятно, объявила не все данные об эффективности вакцины

СМИ: AstraZeneca, вероятно, объявила не все данные об эффективности вакцины

Киев  •  УНН

 • 15134 просмотра

КИЕВ. 23 марта. УНН. Федеральные службы здравоохранения США сегодня в заявлении сообщили, что в результатах исследования вакцины от COVID-19 компании AstraZeneca, вероятно, использовалась устаревшая информация. Поэтому было предоставлено неполное представление о данных и эффективность вакцинации. Об этом сообщает Associated Press, передает УНН.

Детали

В понедельник вечером Комитет по мониторингу данных и безопасности США заявил, что обеспокоен тем, что компания AstraZeneca, вероятно предоставила не все данные об эффективности вакцины от COVID-19, поскольку использовала устаревшую информацию исследования. AstraZeneca планирует подать заявление об этом в Управление по продовольствию и медикаментам США в ближайшие недели.

Тем не менее, компания уверяет, что ее препарат для вакцинации является абсолютно безопасен и эффективен. Сообщается, что в ходе исследования не было выявлено никаких побочных эффектов у вакцинированных, в частности образования тромбов.

Цитата

“Разрешение и рекомендации по использованию вакцины в США будут определяться Управление по продовольствию и медикаментам и Центры по контролю и профилактике заболеваний после тщательного просмотра данных независимыми консультативными комитетами”, — сообщает Associated Press.

Что было раньше

Компания AstraZeneca провела исследование своей вакцины, введя препарат 30 тыс. людей. В результате вакцина оказалась эффективной в предотвращении коронавирусной инфекции на 79%.

Дополнение

ЕС может разделить с Британией поставки вакцины AstraZeneca из Нидерландов.

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