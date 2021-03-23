Bloomberg: ЄС може розділити з Британією поставки вакцини AstraZeneca з Нідерландів

Що відомо

За даними видання, Велика Британія вже направила колишнього посла в Брюссель в якості спецпредставника на переговори з Єврокомісією для вирішення питання з поставками вакцини. Особистість дипломата не уточнюється.

Доповнення

Раніше Bloomberg з посиланням на джерела повідомив, що Європейський союз буде ретельно вивчати всі запити на експорт виробленої на території об’єднання вакцини AstraZeneca до Великої Британії, поки виробник не виконає свої зобов’язання з постачання в країни ЄС. Представник ЄС додав, що завод з виробництва препарату в Нідерландах на цей момент не отримував великих заявок на поставки до Сполученого Королівства, але в разі появи таких запитів вони, ймовірно, будуть відхилені.

Що передувало

В опублікованому 20 березня інтерв’ю газеті Funke голова Єврокомісії (ЄК) Урсула фон дер Ляйен пригрозила AstraZeneca забороною на експорт її вакцини з ЄС у зв’язку зі скороченням узгоджених поставок до країн спільноти. До цього фон дер Ляйен заявляла, що в умовах браку вакцин Євросоюз продовжить використовувати механізм контролю за їх експортом, але буде переважно обмежувати поставки лише в країни з більш високими темпами вакцинації. За словами глави ЄК, за півтора місяці існування цього механізму заборонили лише одну поставку — 250 тисяч доз для Австралії. Фон дер Ляйен попередила країни — виробники вакцин, де діють власні експортні обмеження, маючи на увазі в першу чергу Велику Британію і США, що Брюссель розраховує на безперешкодний експорт їх продукції в Євросоюз.

Зокрема, вона заявила, що ЄС поки що не готовий ділитися вакцинами з бідними країнами.