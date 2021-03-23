Bloomberg: ЕС может разделить с Британией поставки вакцины AstraZeneca из Нидерландов

В опубликованном 20 марта интервью газете Funke председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен пригрозила AstraZeneca запретом на экспорт ее вакцины с ЕС в связи с сокращением согласованных поставок в страны сообщества. К этому фон дер Ляйен заявляла, что в условиях нехватки вакцин Евросоюз продолжит использовать механизм контроля за их экспортом, но будет преимущественно ограничивать поставки только в страны с более высокими темпами вакцинации. По словам главы ЕК, за полтора месяца существования этого механизма запретили только одну поставку — 250 тыс. доз для Австралии. Фон дер Ляйен предупредила страны — производители вакцин, где действуют собственные экспортные ограничения, имея в виду в первую очередь Великобританию и США, Брюссель рассчитывает на беспрепятственный экспорт их продукции в Евросоюз.
В частности, она заявила, что ЕС пока не готов делиться вакцинами с бедными странами.