AstraZeneca проведет новый анализ касательно эффективности вакцины
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. Компания AstraZeneca объявила, что проведет новый анализ касательно эффективности вакцины чтобы предоставить комиссии по мониторингу безопасности данных современные результаты без привлечения устаревшей информации. Соответствующий первичный анализ планируют опубликовать в течение следующих 48 часов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт AstraZeneca.
Детали
Компания AstraZeneca сегодня заявила, что будет проводить новый анализ касательно эффективности вакцины. В сообщении говорится, что опубликованная вчера информация, где сказано, что вакцина имеет 79% эффективности для предотвращения COVID-19 и указано другие показатели по исследованию, основана на “предварительно определенном анализе с ограничением данных по 17 февраля”.
Цитата
“Мы рассмотрели предварительную оценку первичного анализа, и результаты соответствовали промежуточному анализу. Сейчас мы завершаем проверку статистического анализа”, — сообщает AstraZeneca
Так, компания планирует предоставить комиссии по мониторингу безопасности данных современные результаты эффективности вакцины AstraZeneca без привлечения устаревшей информации. Все данные первичного анализа будут опубликованы в течение 48 часов.
Дополнение
Федеральные службы здравоохранения США 23 марта в заявлении сообщили, что в результатах исследования вакцины от COVID-19 компании AstraZeneca, вероятно, использовалась устаревшая информация. Поэтому было предоставлено неполное представление о данных и эффективности вакцинации.