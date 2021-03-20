Президент Фінляндії вакцинувався від коронавірусу

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“Навіть людина, яка перехворіла і пройшла вакцинацію, може поширювати вірус”, — написав Нііністе у своєму Twitter.

Він планує носити маску і бути обережним.

Sain juuri ensirokotuksen ( Pfitzer-Biontech). Tästäkin eteenpäin muita kunnioittaen, maskia pitäen ja varovaisuutta noudattaen; rokotettu tai koronan sairastanut saattaa silti levittää tautia.

Нагадаємо

Прем'єр-міністр Франції Жак Кастекс зробив щеплення від COVID-19 вакциною AstraZeneca. Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон та президент Грузії Самоле Зурабішвілі також зробили щеплення від коронавірусу.