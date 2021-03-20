Президент Фінляндії вакцинувався від коронавірусу
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Президент Фінляндії Саулі Нііністе отримав перше щеплення від коронавірусу вакциною виробництва Pfizer/BioNTech. Про це пише УНН з посиланням на Yle.
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“Навіть людина, яка перехворіла і пройшла вакцинацію, може поширювати вірус”, — написав Нііністе у своєму Twitter.
Він планує носити маску і бути обережним.
Sain juuri ensirokotuksen ( Pfitzer-Biontech). Tästäkin eteenpäin muita kunnioittaen, maskia pitäen ja varovaisuutta noudattaen; rokotettu tai koronan sairastanut saattaa silti levittää tautia.— Sauli Niinistö (@niinisto) March 19, 2021
Нагадаємо
Прем'єр-міністр Франції Жак Кастекс зробив щеплення від COVID-19 вакциною AstraZeneca. Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон та президент Грузії Самоле Зурабішвілі також зробили щеплення від коронавірусу.