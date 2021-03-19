Прем'єр Британії Борис Джонсон вакцинувався препаратом AstraZeneca

Цитата

“Я тільки що отримав свою першу дозу вакцини Oxford/AstraZeneca. Спасибі всім видатним вченим, працівникам NHS та волонтерам, які допомогли в цьому”, — написав він.

Він додав, що вакцинація є кращим способом, щоб “повернутися до життя, за яким ми так сильно скучили”.

Нагадаємо

Прем’єр-міністр країни також зазначив, що переваг вакцини AstraZeneca, що запобігає COVID-19, набагато більше, ніж будь-яких ризиків, тому він закликав людей робити щеплення.

Джонсон також підкреслив, що, не дивлячись на затримки наступного місяця в постачанні вакцини з Індії, яка виробляє препарат AstraZeneca, це жодним чином не вплине на темпи вакцинації в Британії.

Вакцина AstraZeneca: контекст

Раніше про повне або часткове припинення використання вакцини AstraZeneca оголосили багато європейських країн. Але після розслідування регулюючих органів, що показали безпідставність побоювань з приводу утворення тромбів, країни Європи масово відновлюють введення вакцин проти COVID-19 від AstraZeneca.



Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) рекомендувала продовжити вакцинацію від коронавірусу препаратом компанії AstraZeneca. Регулятор Великої Британії підтвердив, що люди повинні продовжувати отримувати вакцину від коронавірусної хвороби COVID-19 препаратом AstraZeneca, і переваги вакцини набагато переважають ризики.

Вакцинація в Україні

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не бачить підстав припиняти або зменшувати обсяги вакцинації вакциною від COVID-19 Oxford/AstraZeneca (Covishield) в країні. Він назвав те, що відбувається в світі, спланованою інформаційною атакою на вакцину.

В Україні повідомлень про серйозні побічні ефекти від вакцини Oxford/AstraZeneca (Covishield) не надходило, окрім незначного почервоніння місця уколу і короткострокового підвищення температури, що є нормальною реакцією на будь-який укол або щеплення.