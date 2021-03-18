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Зеленский заявил, что не видит причин уменьшать вакцинацию препаратом AstraZeneca в Украине

Зеленский заявил, что не видит причин уменьшать вакцинацию препаратом AstraZeneca в Украине

Киев  •  УНН

 • 13086 просмотра

КИЕВ. 18 марта. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не видит оснований приостанавливать или уменьшать объемы вакцинации вакциной от COVID-19 AstraZeneca в стране. Об этом он сказал на совместном брифинге с президентом Литвы Гитанасом Науседой, передает корреспондент УНН.

Цитата:

"Из 9 тысяч людей у нас ни одного летального случая и это также факт. Я считаю, что информационная атака на AstraZeneca или на Covishield...я не знаю кем эта война начата, но на уровне Украины пока оснований для того, чтобы уменьшать вакцинацию AstraZeneca, я не вижу. От нашего Минздрава также этой информации не получал", - рассказал Зеленский.

Дополнение

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала продолжить вакцинацию от коронавируса препаратом компании AstraZeneca.

Контекст

Ранее о полном или частичном прекращении использования вакцины AstraZeneca объявили многие европейские страны: Германия, Франция, Италия, Испания, Словения, Португалия, Кипр, Нидерланды, Австрия, Дания, Эстония, Латвия, Литва, Болгария, Ирландия, Люксембург, Норвегия и Исландия, а также "родина" препарата - Швеция. За пределами Европы применение препарата приостановили Индонезия, Демократическая Республика Конго, Таиланд и Южная Африка.

В Европейском агентстве лекарственных средств (European Medicines Agency) заявили, что польза вакцины от коронавируса, разработанной AstraZeneca, пока перевешивает возможные риски возникновения побочных эффектов, сам же вывод относительно вакцины регулятор ЕС готов будет предоставить в четверг, 18 марта.

Исполнительный директор ведомства Эмер Кук сообщил, что эксперты расследуют случаи образования тромбов у некоторых пациентов, которым ввели препарат. "Данная ситуация не является неожиданностью, когда речь идет о вакцинации миллионов человек", - отметил он. При этом Кук подчеркнул, что сейчас доказательств того, что к их возникновению привела именно вакцина, нет.

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