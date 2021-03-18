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Зеленський заявив, що не бачить причин зменшувати вакцинацію препаратом AstraZeneca в Україні

Зеленський заявив, що не бачить причин зменшувати вакцинацію препаратом AstraZeneca в Україні

Київ • УНН

 • 13110 перегляди

КИЇВ. 18 березня. УНН. Президент України Володимир Зеленський заявив, що не бачить підстав призупиняти чи зменшувати обсяги вакцинації вакциною від COVID-19 AstraZeneca в країні. Про це він сказав на спільному брифінгу з президентом Литви Гітанасом Наусєдою, передає кореспондент УНН.

Цитата:

"З 90 тисяч людей у нас жодного летального випадку і це також факт. Я вважаю, що інформаційна атака на AstraZeneca чи на Covishield…я не знаю ким ця війна розпочата, але на рівні України поки що підстав для того, щоб зменшувати вакцинацію AstraZeneca, я не бачу. Від нашого МОЗу також цієї інформації не отримував", - розповів Зеленський.

Доповнення

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) рекомендувала продовжити вакцинацію від коронавірусу препаратом компанії AstraZeneca.

Контекст

Раніше про повне або часткове припинення використання вакцини AstraZeneca оголосили багато європейських країн: Німеччина, Франція, Італія, Іспанія, Словенія, Португалія, Кіпр, Нідерланди, Австрія, Данія, Естонія, Латвія, Литва, Болгарія, Ірландія, Люксембург, Норвегія та Ісландія, а також “батьківщина” препарату — Швеція. За межами Європи застосування препарату призупинили Індонезія, Демократична Республіка Конго, Таїланд і Південна Африка.

В Європейському агентстві лікарських засобів (European Medicines Agency) заявили, що користь вакцини від коронавірусу, розробленої AstraZeneca, наразі переважує можливі ризики виникнення побічних ефектів, сам же висновок щодо вакцини регулятор ЄС готовий буде надати у четвер, 18 березня.

Виконавчий директор відомства Емер Кук повідомив, що експерти розслідують випадки утворення тромбів у деяких пацієнтів, яким ввели препарат. “Дана ситуація не є несподіванкою, коли мова йде про вакцинацію мільйонів осіб”, — зазначив він. При цьому Кук підкреслив, що зараз доказів того, що до їх виникнення привела саме вакцина, немає.

Українські Національні Новини

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