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Никаких чипов: простое объяснение о принципе действия вакцины Covishield от иммунолога

Никаких чипов: простое объяснение о принципе действия вакцины Covishield от иммунолога

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 18 марта. УНН. Иммунолог Лаборатории иммунологии Института педиатрии, акушерства и гинекологии им. А. Лукьяновой и кандидат биологических наук Борис Донской простыми словами объяснил УНН принцип действия вакцины Covishield от COVID-19. Так, Борис Донской объясняет, что вакцина Covishield на основе аденовируса поставляет в клетки организма человека информацию о белке коронавируса.

Цитата:

"Таким образом, когда вакцину вводят нам в организм - в клетках предстает не аденовирусный геном (белки), а коронавирусные. С помощью этого иммунная система организма "знакомится", так сказать, со спай-белками коронавируса, и запоминает их, потому что понимает, что это что-то чужое и не хорошее. В дальнейшем иммунная система будет внимательно относиться к подобным фокусам. И когда она еще раз увидит уже настоящий коронавирус, то очень быстро вспомнит о том, что она уже видела эти белки и у нее есть память о них. Поэтому будет активный быстрый ответ, который либо сделает невозможным инфицирование, или даже если она немножко опоздает, то будет очень легкий ход, потому что иммунная система начнет бороться с вирусом с первых секунд, когда он попадает в организм. Поэтому вряд ли ему что-то светит", - разъяснил Донской.

Детали

Отдельно иммунолог отметил, что не стоит опасаться незначительных проявлений покраснений или температуры - это нормальная реакция организма на любую вакцину.

"Не надо бояться покраснений или немного температуры. Вот проверьте: возьмите и кольните иглой людей в плечо - без инъекции. Думаю, из 100 человек 10 будут жаловаться, что у них покраснение и целый день болела мышца. Один, возможно, даже будет говорить, что у него бессонница и температура была. Чего нас удивляет, что у каждого пятого или десятого поднимается температура после прививки? Что есть покраснение в месте, где игла протолкнула кожу и попала в мышцу?", - резюмировал Донской.

Вакцинация в Украине

По состоянию на 18 марта прививку от COVID-19 получили уже почти 82 тысячи человек, а одному человеку уже вкололи две дозы вакцины. Записались в очередь на вакцинацию через приложение "Дия" уже 282 тысячи украинцев.

В Украине 24 февраля стартовала вакцинация от COVID-19, первым прививку получил врач из Черкасс - вакциной Oxford/AstraZeneca (Covishield).

Как сообщил глава Минздрава Максим Степанов, в Украину прибыло 500 тыс. доз вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield).

Из публичных лиц первым вакцинировался министр здравоохранения Максим Степанов. За ним были Президент Владимир Зеленский и главный санврач Виктор Ляшко. К тому же вакциной Covishield/AstraZeneca привился духовный лидер последователей буддизма Далай-лама и его окружение.

Вакциной Covishield привились и пожилые родители министра здравоохранения Степанова.

Вакцинация в мире

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала продолжить вакцинацию от коронавируса препаратом компании AstraZeneca. Вчера в Европейском агентстве лекарственных средств (European Medicines Agency) заявили, что польза вакцины от коронавируса, разработанная AstraZeneca, пока перевешивает возможные риски возникновения побочных эффектов.

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