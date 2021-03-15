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Батьки міністра Степанова вакцинувалися Covieshield

Батьки міністра Степанова вакцинувалися Covieshield

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 березня. УНН. Батьки міністра охорони здоров'я Максима Степанова зробили щеплення від COVID-19 вакциною AstraZeneca/Covieshield. Про це розповів міністр в ефірі програми "Свобода слова на ICTV", передає УНН.

Цитата

“Я людина, яка зробила щеплення цією вакциною своєму тату і своїй мамі. Яке ще треба підтвердження для того, що ця вакцина є повністю безпечною?”, — заявив міністр.

Деталі

Він також спростував, що вакцина Covishield — це генерик.

“Хочу наголосити, вакцина, яку ми використовуємо — це ніякий не генерик. AstraZeneca коли зробила вакцину — зрозуміла, що у світі шалений попит на цю вакцину, тому вони законтрактували кілька майданчиків у світі — два китайських виробництва, виробництво у Таїланді, Південній Кореї, і зрозуміло що Інститут сиворотки в Індії, який є найбільшим виробником вакцини у світі. 65% усіх дітей світу хоча б один раз робили щеплення вакциною, виготовленою Інститутом сиворотки. Covishield закуповує Канада, Британія і немає ніяких проблем”, — підкреслив Степанов.

Доповнення

Європейська медична асоціація (EMA) не підтвердила інформацію про те, що вакцина AstraZeneca (Covishield) спричиняє серйозні наслідки у вигляді тромбозу.

Станом на 15 березня в черзі на вакцину зареєструвалися 250 тисяч українців.

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