Батьки міністра Степанова вакцинувалися Covieshield
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Батьки міністра охорони здоров'я Максима Степанова зробили щеплення від COVID-19 вакциною AstraZeneca/Covieshield. Про це розповів міністр в ефірі програми "Свобода слова на ICTV", передає УНН.
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“Я людина, яка зробила щеплення цією вакциною своєму тату і своїй мамі. Яке ще треба підтвердження для того, що ця вакцина є повністю безпечною?”, — заявив міністр.
Деталі
Він також спростував, що вакцина Covishield — це генерик.
“Хочу наголосити, вакцина, яку ми використовуємо — це ніякий не генерик. AstraZeneca коли зробила вакцину — зрозуміла, що у світі шалений попит на цю вакцину, тому вони законтрактували кілька майданчиків у світі — два китайських виробництва, виробництво у Таїланді, Південній Кореї, і зрозуміло що Інститут сиворотки в Індії, який є найбільшим виробником вакцини у світі. 65% усіх дітей світу хоча б один раз робили щеплення вакциною, виготовленою Інститутом сиворотки. Covishield закуповує Канада, Британія і немає ніяких проблем”, — підкреслив Степанов.
Доповнення
Європейська медична асоціація (EMA) не підтвердила інформацію про те, що вакцина AstraZeneca (Covishield) спричиняє серйозні наслідки у вигляді тромбозу.
Станом на 15 березня в черзі на вакцину зареєструвалися 250 тисяч українців.