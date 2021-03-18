Вакцинованих від COVID-19 в Україні вже 81 тисяча, ще 282 тисячі - у черзі
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. В Україні, зі старту кампанії з вакцинації проти коронавірусу 24 лютого, щеплення від COVID-19 отримали вже майже 82 тисячі людей, одній людині вже вкололи дві дози вакцини. Записалися у чергу на вакцинацію 282 тисячі українців. Про це УНН повідомляє з посиланням на повідомлення МОЗ у Facebook.
Цитата:
"81 755 людей щеплено від початку вакцинальної кампанії. Станом на 17 березня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 282 260 людей", - йдеться у повідомленні.
Деталі
9 832 людини щеплено проти COVID-19 за добу 17 березня 2021 року в Україні, з них отримали 1 дозу – 81 754 людини, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 1 людина.
Щеплення проводилось 193 мобільними бригадами з імунізації.
Доповнення
В Україні 24 лютого стартувала вакцинація від COVID-19, першим щеплення отримав лікар із Черкас — вакциною Oxford/AstraZeneca (Covishield).
Перша партія вакцин від коронавірусу прибула в Україну 23 лютого. Вакцина летіла з Індії, з зупинкою у Стамбулі. 21 лютого 2021 року міністр охорони здоров’я Максим Степанов проконтролював відвантаження першої партії в 500 тис. вакцин AstraZeneca (Covishield) з заводу-виробника в індійському місті Пуне.
Як повідомив голова МОЗ Максим Степанов, в Україну прибуло саме цих 500 тис. доз вакцини від коронавірусу Oxford/AstraZeneca (Covishield).
Додамо, 22 лютого в Україні зареєстрували вакцину Oxford/AstraZeneca (Covishield) проти COVID-19.