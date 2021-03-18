Вакцинированных от COVID-19 в Украине уже 81 тысяча, еще 282 тысячи - в очереди

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"81755 человек привито от начала прививочной кампании. По состоянию на 17 марта 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 282 260 человек", - говорится в сообщении.

Детали

9832 человека привито против COVID-19 за сутки 17 марта 2021 года в Украине, из них получили 1 дозу - 81 754 человека, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 1 человек.

Прививки проводились 193 мобильными бригадами по иммунизации.

Дополнение

В Украине 24 февраля стартовала вакцинация от COVID-19, первым прививку получил врач из Черкасс - вакциной Oxford/AstraZeneca (Covishield).

Первая партия вакцин от коронавируса прибыла в Украину 23 февраля. Вакцина летела с Индии, с остановкой в Стамбуле. 21 февраля 2021 года министр здравоохранения Максим Степанов проконтролировал отгрузку первой партии в 500 тыс. вакцин AstraZeneca (Covishield) с завода-изготовителя в индийском городе Пуне.

Как сообщил глава Минздрава Максим Степанов, в Украину прибыло именно этих 500 тыс. доз вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield).

Добавим, 22 февраля в Украине зарегистрировали вакцину Oxford/AstraZeneca (Covishield) против COVID-19.