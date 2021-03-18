Ніяких чіпів: найпростіше пояснення про принцип дії вакцини Covishield від імунолога

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"Таким чином, коли вакцину вводять нам в організм – на клітинах з’являється не аденовірусний геном (білки), а коронавірусні. За допомогою цього імунна система організму "знайомиться", так би мовити, зі спай-білками коронавірусу, і запам’ятовує їх, бо розуміє, що це щось чуже і не добре. Надалі імунна система буде уважно ставитися до подібних фокусів. І коли вона ще раз побачить вже справжній коронавірус, то дуже швидко пригадає про те, що вона вже бачила ці білки і у неї є пам’ять про них. Тому буде активна швидка відповідь, яка або унеможливить інфікування, або навіть якщо вона трошки запізниться, то буде надзвичайно легкий перебіг, бо імунна система почне боротися з вірусом з перших секунд, коли він потрапляє в організм. Тому навряд чи йому щось світить", - роз’яснив Донськой.

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Окремо імунолог наголосив, що не варто остерігатися незначних проявів почервонінь або температури – це нормальна реакція організму на будь-яку вакцину.

"Не треба боятися почервонінь чи трохи температури. Ось перевірте: візьміть і кольніть голкою людей у плече – без ін'єкції. Думаю, зі 100 людей 10 будуть скаржитися, що у них почервоніння і цілий день болів м’яз. Один, можливо, навіть буде казати, що у нього безсоння і температура була. То чого нас дивує, що у кожного п’ятого чи десятого підіймається температура після щеплення? Що є почервоніння в місці, де голка проштовхнула шкіру і потрапила у м’яз?", - резюмував Донськой.

Вакцинація в Україні

Станом на 18 березня щеплення від COVID-19 отримали вже майже 82 тисячі людей, а одній людині вже вкололи дві дози вакцини. Записалися у чергу на вакцинацію через додаток "Дія" вже 282 тисячі українців.

В Україні 24 лютого стартувала вакцинація від COVID-19, першим щеплення отримав лікар із Черкас — вакциною Oxford/AstraZeneca (Covishield).

Як повідомив голова МОЗ Максим Степанов, в Україну прибуло 500 тис. доз вакцини від коронавірусу Oxford/AstraZeneca (Covishield).

З публічних осіб першим вакцинувалася міністр охорони здоров’я Максим Степанов. За ним були Президент Володимир Зеленський і головний санлікар Віктор Ляшко. До того ж вакциною Covishield/AstraZeneca щепився духовний лідер послідовників буддизму Далай-лама та його оточення.

Вакциною Covishield щепились і літні батьки міністра охорони здоров'я Степанова.

Вакцинація в світі

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) рекомендувала продовжити вакцинацію від коронавірусу препаратом компанії AstraZeneca. Вчора в Європейському агентстві лікарських засобів (European Medicines Agency) заявили, що користь вакцини від коронавірусу, розроблена AstraZeneca, поки переважує можливі ризики виникнення побічних ефектів.