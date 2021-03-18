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Ніяких чіпів: найпростіше пояснення про принцип дії вакцини Covishield від імунолога

Ніяких чіпів: найпростіше пояснення про принцип дії вакцини Covishield від імунолога

Київ • УНН

 • 12481 перегляди

КИЇВ. 18 березня. УНН. Імунолог Лабораторії імунології Інституту педіатрії, акушерства та гінекології ім. О. Лук’янової та кандидат біологічних наук Борис Донськой простими словами пояснив УНН принцип дії вакцини Covishield від COVID-19.
Так, Борис Донськой пояснює, що вакцина Covishield на основі аденовірусу постачає в клітини організму людини інформацію про білок коронавірусу.

Цитата:

"Таким чином, коли вакцину вводять нам в організм – на клітинах з’являється не аденовірусний геном (білки), а коронавірусні. За допомогою цього імунна система організму "знайомиться", так би мовити, зі спай-білками коронавірусу, і запам’ятовує їх, бо розуміє, що це щось чуже і не добре. Надалі імунна система буде уважно ставитися до подібних фокусів. І коли вона ще раз побачить вже справжній коронавірус, то дуже швидко пригадає про те, що вона вже бачила ці білки і у неї є пам’ять про них. Тому буде активна швидка відповідь, яка або унеможливить інфікування, або навіть якщо вона трошки запізниться, то буде надзвичайно легкий перебіг, бо імунна система почне боротися з вірусом з перших секунд, коли він потрапляє в організм. Тому навряд чи йому щось світить", - роз’яснив Донськой.

Деталі

Окремо імунолог наголосив, що не варто остерігатися незначних проявів почервонінь або температури – це нормальна реакція організму на будь-яку вакцину.

"Не треба боятися почервонінь чи трохи температури. Ось перевірте: візьміть і кольніть голкою людей у плече – без ін'єкції. Думаю, зі 100 людей 10 будуть скаржитися, що у них почервоніння і цілий день болів м’яз. Один, можливо, навіть буде казати, що у нього безсоння і температура була. То чого нас дивує, що у кожного п’ятого чи десятого підіймається температура після щеплення? Що є почервоніння в місці, де голка проштовхнула шкіру і потрапила у м’яз?", - резюмував Донськой.

Вакцинація в Україні

Станом на 18 березня щеплення від COVID-19 отримали вже майже 82 тисячі людей, а одній людині вже вкололи дві дози вакцини. Записалися у чергу на вакцинацію через додаток "Дія" вже 282 тисячі українців. 

В Україні 24 лютого стартувала вакцинація від COVID-19, першим щеплення отримав лікар із Черкас — вакциною Oxford/AstraZeneca (Covishield). 

Як повідомив голова МОЗ Максим Степанов, в Україну прибуло 500 тис. доз вакцини від коронавірусу Oxford/AstraZeneca (Covishield). 

З публічних осіб першим вакцинувалася міністр охорони здоров’я Максим Степанов. За ним були Президент Володимир Зеленський і головний санлікар Віктор Ляшко. До того ж вакциною Covishield/AstraZeneca щепився духовний лідер послідовників буддизму Далай-лама та його оточення.

Вакциною Covishield щепились і літні батьки міністра охорони здоров'я Степанова. 

Вакцинація в світі

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) рекомендувала продовжити вакцинацію від коронавірусу препаратом компанії AstraZeneca. Вчора в Європейському агентстві лікарських засобів (European Medicines Agency) заявили, що користь вакцини від коронавірусу, розроблена AstraZeneca, поки переважує можливі ризики виникнення побічних ефектів. 

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