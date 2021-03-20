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Президент Финляндии вакцинировался от коронавируса

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КИЕВ. 20 марта. УНН. Президент Финляндии Саули Ниинисте получил первую прививку от коронавируса вакциной производства Pfizer/BioNTech. Об этом пишет УНН со ссылкой на Yle.

Цитата

“Даже человек, который переболел и прошел вакцинацию, может распространять вирус”, — написал Ниинисте в своем Twitter.

Он планирует носить маску и быть осторожными.

Sain juuri ensirokotuksen (Pfitzer-Biontech). Tästäkin eteenpäin muita kunnioittaen, maskia pitäen ja varovaisuutta noudattaen; rokotettu tai koronan sairastanut saattaa silti levittää tautia.

— Sauli Niinistö (@niinisto) March 19, 2021

Напомним

Премьер-министр Франции Жак Кастекс сделал прививку от COVID-19 вакциной AstraZeneca. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Грузии самолете Зурабишвили также сделали прививки от коронавируса.

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