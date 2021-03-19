Президент Грузії публічно отримала щеплення від коронавірусу вакциною AstraZeneca
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Президент Грузії Саломе Зурабішвілі публічно вакцинувалася проти коронавірусу вакциною AstraZeneca, закликавши громадян країни зробити те ж саме, повідомляє УНН з посиланням на її пресслужбу.
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"Якщо ми хочемо позбутися дуже важких економічних наслідків глобальної пандемії, абсолютно необхідно використовувати те, що нам дано, для захисту суспільства, країни і виходу з цієї кризи. Бажаю всім міцного здоров'я і впевнена, що ми подолаємо і цей виклик", - заявила вона.
Вакцинація в Україні
Станом на 19 березня щеплення від COVID-19 отримали вже майже 93 тисячі осіб, при цьому країна вийшла на 10 тисяч щеплень за добу.
Записалися у чергу на вакцинацію через додаток "Дія" вже 290 тисяч українців.
В Україні 24 лютого стартувала вакцинація від COVID-19, першим щеплення отримав лікар із Черкас - вакциною Oxford/AstraZeneca (Covishield).
Як повідомив голова МОЗ Максим Степанов, в Україну прибуло 500 тис. доз вакцини від коронавірусу Oxford/AstraZeneca (Covishield).
З публічних осіб першим вакцинувався міністр охорони здоров'я Максим Степанов. За ним були Президент Володимир Зеленський і головний санлікар Віктор Ляшко. Цією ж вакциною були зроблені щеплення і літнім батькам міністра охорони здоров'я Степанова.
До того ж Oxford/AstraZeneca (Covishield) щепився духовний лідер послідовників буддизму Далай-лама і його оточення.