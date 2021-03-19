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21:00 • 37456 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

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20:50 • 54157 просмотра

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Президент Грузии публично получила прививку от коронавируса вакциной AstraZeneca

Президент Грузии публично получила прививку от коронавируса вакциной AstraZeneca

Киев  •  УНН

 • 15252 просмотра

КИЕВ. 19 марта. УНН. Президент Грузии Саломе Зурабишвили публично вакцинировалась против коронавируса вакциной AstraZeneca, призвав граждан страны сделать то же самое, сообщает УНН со ссылкой на ее пресс-службу.

Цитата:

"Если мы хотим избавиться от очень тяжелых экономических последствий глобальной пандемии, совершенно необходимо использовать то, что нам дано, для защиты общества, страны и выхода из этого кризиса. Желаю всем крепкого здоровья и уверена, что мы преодолеем и этот вызов", - заявила она.

Вакцинация в Украине

По состоянию на 19 марта прививки от COVID-19 получили уже почти 93 тыс. человек, при этом страна вышла на 10 000 прививок в сутки.

Записались в очередь на вакцинацию через приложение "Дия" уже 290 тысяч украинцев.

В Украине 24 февраля стартовала вакцинация от COVID-19, первым прививку получил врач из Черкасс - вакциной Oxford/AstraZeneca (Covishield).

Как сообщил глава Минздрава Максим Степанов, в Украину прибыло 500 тыс. доз вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield).

Из публичных лиц первым вакцинировался министр здравоохранения Максим Степанов. За ним были Президент Владимир Зеленский и главный санврач Виктор Ляшко. Этой же вакциной привились и пожилые родители министра здравоохранения Степанова.

К тому же Oxford/AstraZeneca (Covishield) привился духовный лидер последователей буддизма Далай-лама и его окружение.

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