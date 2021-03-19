Вакцинированных от COVID-19 в Украине уже 92 тысячи, еще 290 тысяч - в очереди

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"92 714 человек привито от начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу - 92 713 человека, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 1 человек. По состоянию на 18 марта 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 290 785 людей", - говорится в сообщении.

Детали

10 959 человек привито против COVID-19 за сутки 18 марта 2021 года в Украине.

Количество прививок, проведенных в регионах за последние сутки:



Винницкая область - 280 прививок;



Волынская область - 410 прививок;



Днепропетровская область - 580 прививок;



Донецкая область - прививок;



Житомирская область - 110 прививок;



Закарпатская область - 700 прививок;



Запорожская область - 250 прививок;



Ивано-Франковская область - 569 прививок;



Киевская область - 640 прививок;



Кировоградская область - 260 прививок;



Луганская область - 450 прививок;



Львовская область - 610 прививок;



Киев - 890 прививок;



Николаевская область - 330 прививок;



Одесская область - 330 прививок;



Полтавская область - 440 прививок;



Ровенская область - 250 прививок;



Сумская область - 350 прививок;



Тернопольская область - 650 прививок;



Харьковская область - 300 прививок;



Херсонская область - 770 прививок;



Хмельницкая область - 260 прививок;



Черновицкая область - 200 прививок;



Черниговская область - 250 прививок;



Черкасская область - 500 прививок.



Прививки проводились 210 мобильными бригадами по иммунизации.

Дополнение

В Украине 24 февраля стартовала вакцинация от COVID-19, первым прививку получил врач из Черкасс - вакциной Oxford/AstraZeneca (Covishield).

Первая партия вакцин от коронавируса прибыла в Украину 23 февраля. Вакцина летела с Индии, с остановкой в Стамбуле. 21 февраля 2021 года министр здравоохранения Максим Степанов проконтролировал отгрузку первой партии в 500 тыс. вакцин AstraZeneca (Covishield) с завода-изготовителя в индийском городе Пуне.

Как сообщил глава Минздрава Максим Степанов, в Украину прибыло именно этих 500 тыс. доз вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield).

Добавим, 22 февраля в Украине зарегистрировали вакцину Oxford/AstraZeneca (Covishield) против COVID-19.