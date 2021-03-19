Вакцинованих від COVID-19 в Україні вже 92 тисячі, ще 290 тисяч - у черзі
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. В Україні, зі старту кампанії з вакцинації проти коронавірусу 24 лютого, щеплення від COVID-19 отримали вже майже 93 тисячі людей, при цьому країна вийшла на 10 тисяч щеплень за добу. Записалися у чергу на вакцинацію 290 тисяч українців. Про це УНН повідомляє з посиланням на повідомлення МОЗ у Facebook.
Цитата:
"92 714 людей щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 92 713 людини, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 1 людина. Станом на 18 березня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 290 785 людей", - йдеться у повідомленні.
Деталі
10 959 людей щеплено проти COVID-19 за добу 18 березня 2021 року в Україні.
Кількість щеплень, проведених у регіонах за останню добу:
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- Вінницька область – 280 щеплень;
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- Волинська область – 410 щеплень;
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- Дніпропетровська область – 580 щеплень;
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- Донецька область – щеплень;
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- Житомирська область – 110 щеплень;
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- Закарпатська область – 700 щеплень;
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- Запорізька область – 250 щеплень;
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- Івано-Франківська область – 569 щеплень;
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- Київська область – 640 щеплень;
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- Кіровоградська область – 260 щеплень;
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- Луганська область – 450 щеплень;
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- Львівська область – 610 щеплень;
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- місто Київ – 890 щеплень;
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- Миколаївська область – 330 щеплень;
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- Одеська область – 330 щеплень;
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- Полтавська область – 440 щеплень;
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- Рівненська область – 250 щеплень;
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- Сумська область – 350 щеплень;
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- Тернопільська область – 650 щеплень;
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- Харківська область – 300 щеплень;
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- Херсонська область – 770 щеплень;
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- Хмельницька область – 260 щеплень;
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- Чернівецька область – 200 щеплень;
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- Чернігівська область – 250 щеплень;
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- Черкаська область – 500 щеплень.
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Щеплення проводилось 210 мобільними бригадами з імунізації.
Доповнення
В Україні 24 лютого стартувала вакцинація від COVID-19, першим щеплення отримав лікар із Черкас — вакциною Oxford/AstraZeneca (Covishield).
Перша партія вакцин від коронавірусу прибула в Україну 23 лютого. Вакцина летіла з Індії, з зупинкою у Стамбулі. 21 лютого 2021 року міністр охорони здоров’я Максим Степанов проконтролював відвантаження першої партії в 500 тис. вакцин AstraZeneca (Covishield) з заводу-виробника в індійському місті Пуне.
Як повідомив голова МОЗ Максим Степанов, в Україну прибуло саме цих 500 тис. доз вакцини від коронавірусу Oxford/AstraZeneca (Covishield).
Додамо, 22 лютого в Україні зареєстрували вакцину Oxford/AstraZeneca (Covishield) проти COVID-19.