Прем'єр-міністр Франції вакцинувався у прямому ефірі
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Прем'єр-міністр Франції Жак Кастекс зробив щеплення від COVID-19 вакциною AstraZeneca. Вакцинація відбулася у прямому ефірі телеканалу BFMTV, пише УНН.
Деталі
Перед щепленням Кастекс заявив, попри побічні ефекти влада Франції ухвалила рішення відновити використання британсько-шведського препарату AstraZeneca. Після цього йому ввелик перший укол вакцини AstraZeneca.
Контекст
Раніше використання препарату припинили близько 20 країн через можливе утворення тромбозу у щеплених. В Євросоюзі, за останніми даними, зареєстровано не менше 30 випадків утворення тромбів серед п'яти мільйонів уже привившихся цією вакциною жителів. 18 березня європейський регулятор визнав вакцину AstraZeneca безпечною та ефективною. Незабаром після цього кілька країн, включаючи Німеччину та Італію, відновили щеплення.
Нагадаємо
У Франції національний регулятор - Вища рада здоров'я (HAS) - рекомендує уряду відновити використання вакцини AstraZeneca, для людей старше 55 років. Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон та президент Грузії Самоле Зурабішвілі зробили щеплення від коронавірусу.