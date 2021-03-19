У Франції рекомендували використовувати вакцину AstraZeneca для людей від 55 років

Цитата:

"За рекомендацією EMA, HAS дає зелене світло на відновлення вакцинації AstraZeneca людям у віці 55 років і старше. Спасибі всім нашим лікарям і фармацевтам, які сьогодні будуть мобілізовані для продовження кампанії вакцинації", - написав міністр.

Деталі

Як повідомляє Bloomberg з посиланням на джерело, всім у віці до 55 років HAS рекомендує використовувати інші вакцини. Нова інструкція з'явилася після того, як Європейське агентство з лікарських засобів заявило, що AstraZeneca безпечна і ефективна, хоча може збільшити ризик тромбозу, пише видання.

Що було раніше

16 березня Європейське агентство лікарських засобів (EMA) заявило, що як і раніше вважає, що переваги вакцини AstraZeneca від COVID-19 переважують ризики.