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У Франції рекомендували використовувати вакцину AstraZeneca для людей від 55 років

У Франції рекомендували використовувати вакцину AstraZeneca для людей від 55 років

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 березня. УНН. У Франції національний регулятор - Вища рада здоров'я (HAS) - рекомендує уряду відновити використання вакцини AstraZeneca, для людей старше 55 років. Про це повідомив міністр охорони здоров'я країни Олів'є Веран у своєму Twitter, передає УНН.

Цитата:

"За рекомендацією EMA, HAS дає зелене світло на відновлення вакцинації AstraZeneca людям у віці 55 років і старше. Спасибі всім нашим лікарям і фармацевтам, які сьогодні будуть мобілізовані для продовження кампанії вакцинації", - написав міністр.

Деталі

Як повідомляє Bloomberg з посиланням на джерело, всім у віці до 55 років HAS рекомендує використовувати інші вакцини. Нова інструкція з'явилася після того, як Європейське агентство з лікарських засобів заявило, що AstraZeneca безпечна і ефективна, хоча може збільшити ризик тромбозу, пише видання.

Що було раніше

16 березня Європейське агентство лікарських засобів (EMA) заявило, що як і раніше вважає, що переваги вакцини AstraZeneca від COVID-19 переважують ризики.

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