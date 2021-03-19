У Франції рекомендували використовувати вакцину AstraZeneca для людей від 55 років
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. У Франції національний регулятор - Вища рада здоров'я (HAS) - рекомендує уряду відновити використання вакцини AstraZeneca, для людей старше 55 років. Про це повідомив міністр охорони здоров'я країни Олів'є Веран у своєму Twitter, передає УНН.
Цитата:
"За рекомендацією EMA, HAS дає зелене світло на відновлення вакцинації AstraZeneca людям у віці 55 років і старше. Спасибі всім нашим лікарям і фармацевтам, які сьогодні будуть мобілізовані для продовження кампанії вакцинації", - написав міністр.
Деталі
Як повідомляє Bloomberg з посиланням на джерело, всім у віці до 55 років HAS рекомендує використовувати інші вакцини. Нова інструкція з'явилася після того, як Європейське агентство з лікарських засобів заявило, що AstraZeneca безпечна і ефективна, хоча може збільшити ризик тромбозу, пише видання.
Що було раніше
16 березня Європейське агентство лікарських засобів (EMA) заявило, що як і раніше вважає, що переваги вакцини AstraZeneca від COVID-19 переважують ризики.