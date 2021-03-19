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20:50 • 53976 просмотра

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Премьер-министр Франции вакцинировался в прямом эфире

Премьер-министр Франции вакцинировался в прямом эфире

Киев  •  УНН

 • 15229 просмотра

КИЕВ. 19 марта. УНН. Премьер-министр Франции Жак Кастекс сделал прививку от COVID-19 вакциной AstraZeneca. Вакцинация состоялась в прямом эфире телеканала BFMTV, пишет УНН.

Детали

Перед прививкой Кастекс заявил, несмотря на побочные эффекты власти Франции приняли решение возобновить использование британско-шведского препарата AstraZeneca. После этого ему в большой первый укол вакцины AstraZeneca.

Контекст

Ранее использование препарата прекратили около 20 стран из-за возможного образования тромбоза у привитых. В Евросоюзе, по последним данным, зарегистрировано не менее 30 случаев образования тромбов среди пяти миллионов уже привившихся этой вакциной жителей. 18 марта европейский регулятор признал вакцину AstraZeneca безопасной и эффективной. Вскоре после этого несколько стран, включая Германию и Италию, восстановили прививки.

Напомним

Во Франции национальный регулятор - Высший совет здоровья (HAS) - рекомендует правительству возобновить использование вакцины AstraZeneca, для людей старше 55 лет. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Грузии самолете Зурабишвили сделали прививки от коронавируса.

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