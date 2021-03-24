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Прем'єр-міністр та глава МОЗ Хорватії вакцинувалися від коронавірусу

Прем'єр-міністр та глава МОЗ Хорватії вакцинувалися від коронавірусу

Київ • УНН

 • 15378 перегляди

КИЇВ. 25 березня. УНН. Прем'єр-міністр Хорватії Андрій Пленкович, міністр охорони здоров'я Вілі Берош і голова Сабору (однопалатний парламент країни) Гордан Яндрокович вакцинувалися проти коронавірусу. Про це повідомляє УНН з посиланням на HIA.

Деталі

Їм зробили щеплення препаратом британо-шведської компанії AstraZeneca.

“Сьогодні ми направили сильне послання довіри медичній науці, професії, особливо у зв’язку з тим, що ми зробили щеплення вакциною AstraZeneca. Ми продовжуватимемо наполегливо працювати над вакцинацією громадян Хорватії, щоб вони могли продовжувати жити і працювати в обставинах з найменшим ризиком зараження”, — сказав глава МОЗ. 

Яндрокович, Пленкович і Берош, хоча і перехворіли коронавірусом, приєднались до ряду європейських чиновників, які хотіли виключити сумніви щодо якості вакцини при державній вакцинації AstraZeneca.

Нагадаємо

Компанія AstraZeneca оголосила, що проведе новий аналіз щодо ефективності вакцини аби надати комісії з моніторингу безпеки даних найсучасніші результати без залучення застарілої інформації. Євросоюз готовий застосувати юридичні заходи проти компанії AstraZeneca за провал з поставками вакцини.

Прем’єр-міністр Франції Жак Кастекс зробив щеплення від COVID-19 вакциною AstraZeneca. Прем’єр-міністр Великобританії Борис Джонсон та президент Грузії Самоле Зурабішвілі, президент Фінляндії Саулі Нііністе також зробили щеплення від коронавірусу.

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