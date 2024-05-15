Премьера Словакии Фицо успешно прооперировали - СМИ

Премьер-министра Словакии Роберта Фицо, на которого было совершено покушение, успешно прооперировали. Об этом сообщает ta3, передает УНН.

«Роберта Фицо успешно прооперировали, он в стабильном состоянии и общается», - говорится в сообщении.

Ранее

Denník Štandard сообщал, что у Фицо, на которого совершили покушение, открылось кровотечение в брюшной полости, которое врачи не могут остановить.

Напомним,

В Словакии произошла стрельба и был ранен премьер-министр Роберт Фицо.