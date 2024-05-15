Прем'єра Словаччини Фіцо успішно прооперували - ЗМІ
Київ • УНН
Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо переніс успішну операцію і перебуває у стабільному стані після поранення в результаті перестрілки.
Прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо, на якого було скоєно замах, успішно прооперували. Про це повідомляє ta3, передає УНН.
"Роберта Фіцо успішно прооперували, він у стабільному стані та спілкується", - йдеться у повідомленні.
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Denník Štandard повідомляв, що у Фіцо, на якого скоїли замах, відкрилась кровотеча в черевній порожнині, яку лікарі не можуть зупинити.
Нагадаємо
У Словаччині сталася стрілянина і було поранено прем'єр-міністра Роберта Фіцо.