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Прем'єра Словаччини Фіцо успішно прооперували - ЗМІ

Прем'єра Словаччини Фіцо успішно прооперували - ЗМІ

Київ • УНН

 • 47913 перегляди

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо переніс успішну операцію і перебуває у стабільному стані після поранення в результаті перестрілки.

Прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо, на якого було скоєно замах, успішно прооперували. Про це повідомляє ta3, передає УНН.

"Роберта Фіцо успішно прооперували, він у стабільному стані та спілкується", - йдеться у повідомленні.

Раніше

Denník Štandard повідомляв, що у Фіцо, на якого скоїли замах, відкрилась кровотеча в черевній порожнині, яку лікарі не можуть зупинити.

Нагадаємо

У Словаччині сталася стрілянина і було поранено прем'єр-міністра Роберта Фіцо.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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