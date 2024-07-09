Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, на которого в мае совершили покушение, вернулся к работе. Об этом Фицо сообщил на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Уважаемые прогрессивные либеральные СМИ и оппозиция, простите, что я выжил, но я вернулся", - написал Фицо.

Покушение на премьера Словакии Фицо переквалифицировали на террористический акт

Ранее

Премьер-министр Денис Шмыгаль провел разговор с премьер-министром Словакии Робертом Фицо. Фицо осудил атаку по "Охматдету". Словакия выразила готовность принять на лечение в сопровождении родителей часть детей, в частности с онкологическими заболеваниями.

Как сообщал УНН, 6 июля Премьер-министр Словакии впервые появился на публике после покушения. Во время своего выступления на церемонии Дня святых Кирилла и Мефодия он поддержал визит Виктора Орбана в рф.

Напомним

В мае Фицо пережил покушение в городе Гандлова, когда с близкого расстояния в него несколько раз выстрелил писатель Юрай Цинтула. Пули попали в живот, операция, которую провели в местной больнице, длилась 5 часов. В конце мая его доставили из больницы в Банска-Бистрице в Братиславу, премьер продолжил восстановление дома.

В начале июня Фицо опубликовал видеоролик, в котором он сказал, что "будет маленьким чудом, если я вернусь к работе через несколько недель".