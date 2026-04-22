Премьер Пакистана поблагодарил Трампа за продление перемирия с Ираном, в Тегеране это отвергли

Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф поблагодарил президента США Дональда Трампа за решение продлить режим прекращения огня с Ираном, тогда как в Тегеране эту инициативу раскритиковали. Об этом сообщает CNN, пишет УНН.

Детали

По словам Шарифа, решение было принято по просьбе пакистанской стороны.

От моего личного имени и от имени фельдмаршала Сайеда Асима Мунира я искренне благодарю президента Трампа за то, что он любезно принял нашу просьбу продлить прекращение огня – написал Шариф.

Он призвал стороны соблюдать перемирие и продолжить переговоры для достижения мирного соглашения.

Реакция Ирана

Советник спикера парламента Ирана Махди Мохаммади заявил, что продление перемирия "ничего не значит".

Проигравшая сторона не может диктовать условия – сказал он, добавив, что Иран должен действовать решительно.

Мохаммади также назвал действия США "уловками, чтобы выиграть время для неожиданного удара".

Ранее США заявили о готовности продлить режим прекращения огня на фоне переговоров, которые должны были состояться в Исламабаде, однако были отложены на неопределенный срок.

