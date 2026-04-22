Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Премьер Пакистана поблагодарил Трампа за продление перемирия с Ираном, в Тегеране это отвергли

Шехбаз Шариф поблагодарил Дональда Трампа за продление прекращения огня по просьбе Исламабада. В Иране назвали это решение уловкой для выигрыша времени.

Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф поблагодарил президента США Дональда Трампа за решение продлить режим прекращения огня с Ираном, тогда как в Тегеране эту инициативу раскритиковали. Об этом сообщает CNN, пишет УНН.

По словам Шарифа, решение было принято по просьбе пакистанской стороны.

От моего личного имени и от имени фельдмаршала Сайеда Асима Мунира я искренне благодарю президента Трампа за то, что он любезно принял нашу просьбу продлить прекращение огня

– написал Шариф.

Иран окончательно отказался от переговоров с США по новому соглашению - СМИ

Он призвал стороны соблюдать перемирие и продолжить переговоры для достижения мирного соглашения.

Советник спикера парламента Ирана Махди Мохаммади заявил, что продление перемирия "ничего не значит".

Проигравшая сторона не может диктовать условия

– сказал он, добавив, что Иран должен действовать решительно.

Мохаммади также назвал действия США "уловками, чтобы выиграть время для неожиданного удара".

Ранее США заявили о готовности продлить режим прекращения огня на фоне переговоров, которые должны были состояться в Исламабаде, однако были отложены на неопределенный срок.

Трамп заявил об отсрочке наступления на Иран и продлении прекращения огня

Степан Гафтко

