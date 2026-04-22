Премьер Пакистана поблагодарил Трампа за продление перемирия с Ираном, в Тегеране это отвергли
Киев • УНН
Шехбаз Шариф поблагодарил Дональда Трампа за продление прекращения огня по просьбе Исламабада. В Иране назвали это решение уловкой для выигрыша времени.
Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф поблагодарил президента США Дональда Трампа за решение продлить режим прекращения огня с Ираном, тогда как в Тегеране эту инициативу раскритиковали. Об этом сообщает CNN, пишет УНН.
Детали
По словам Шарифа, решение было принято по просьбе пакистанской стороны.
От моего личного имени и от имени фельдмаршала Сайеда Асима Мунира я искренне благодарю президента Трампа за то, что он любезно принял нашу просьбу продлить прекращение огня
Иран окончательно отказался от переговоров с США по новому соглашению - СМИ21.04.26, 23:14 • 1348 просмотров
Он призвал стороны соблюдать перемирие и продолжить переговоры для достижения мирного соглашения.
Реакция Ирана
Советник спикера парламента Ирана Махди Мохаммади заявил, что продление перемирия "ничего не значит".
Проигравшая сторона не может диктовать условия
Мохаммади также назвал действия США "уловками, чтобы выиграть время для неожиданного удара".
Ранее США заявили о готовности продлить режим прекращения огня на фоне переговоров, которые должны были состояться в Исламабаде, однако были отложены на неопределенный срок.
Трамп заявил об отсрочке наступления на Иран и продлении прекращения огня21.04.26, 23:26 • 1412 просмотров