Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил во вторник, что после переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном он "осторожно оптимистично" настроен относительно того, что он преодолеет оппозицию Венгрии относительно того, чтобы он стал следующим главой НАТО, пишет УНН со ссылкой на AFP.

Детали

Получив поддержку ключевых государств, Рютте является явным фаворитом, чтобы возглавить альянс после окончания срока полномочий нынешнего лидера Йенса Столтенберга в этом году, указывает издание.

Но, как отмечается, он старался одержать победу над Орбаном и все еще сталкивается с конкуренцией со стороны единственного другого кандидата, президента Румынии Клауса Йоханниса.

"Я осторожно оптимистичен в отношении Венгрии", - сказал Рютте журналистам после встречи с Орбаном на полях саммита ЕС в Брюсселе.

В этом месяце Орбан заявил, что может отказаться от своих возражений, если Рютте извинится за предыдущие комментарии, критикующие правое правительство в Будапеште, и позволит Венгрии остаться в стороне от планов НАТО увеличить помощь Украине.

Рютте сказал, что Орбан "не просил извинений, и я сказал, что, очевидно, принял к сведению то, что произошло в Венгрии с точки зрения реакции общества на то, что я сказал пару лет назад".

"Мы остановились на этом, приняв к сведению и очень глядя в будущее, и он не просил никаких извинений", - сказал Рютте, добавив, что теперь он напишет письмо Орбану с итогом их переговоров.

Рютте в стремлении стать Генсеком НАТО пообещал Орбану соглашение касательно решений по Украине - FT

Со своей стороны, Орбан сказал, что Рютте может получить его поддержку, если согласится соблюдать соглашение, которое Столтенберг заключил на прошлой неделе в Будапеште о предоставлении Венгрии права отказа от участия в планах НАТО по помощи Украине.

"Если он готов поддержать, мы можем на это пойти", - сказал Орбан.

"Речь идет о будущем, а не о прошлом", - добавил он.

Дополнение

Ведущие государства НАТО, возглавляемые Соединенными Штатами, добиваются достижения соглашения по новому главе альянса до саммита в Вашингтоне в следующем месяце, отмечает издание.

Рютте, который сейчас исполняет обязанности премьер-министра, собирается покинуть свой пост в ближайшие недели, когда будет назначено новое правительство Нидерландов.