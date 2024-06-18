Прем'єр Нідерландів висловив "обережний оптимізм" щодо топ-посади в НАТО після переговорів з Орбаном

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив у вівторок, що після переговорів з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном він "обережно оптимістично" налаштований щодо того, що він подолає опозицію Угорщини щодо того, щоб він став наступним очільником НАТО, пише УНН з посиланням на AFP.

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Здобувши підтримку ключових держав, Рютте є явним фаворитом, щоб очолити альянс після закінчення терміну повноважень нинішнього лідера Єнса Столтенберга цього року, вказує видання.

Але, як зазначається, він старався здобути перемогу над Орбаном і все ще стикається з конкуренцією з боку єдиного іншого кандидата, президента Румунії Клауса Йоганніса.

"Я обережно оптимістичний щодо Угорщини", - сказав Рютте журналістам після зустрічі з Орбаном на полях саміту ЄС у Брюсселі.

Цього місяця Орбан заявив, що може відмовитися від своїх заперечень, якщо Рютте вибачиться за попередні коментарі, що критикують правий уряд у Будапешті, і дозволить Угорщині залишитися осторонь планів НАТО збільшити допомогу Україні.

Рютте сказав, що Орбан "не просив вибачень, і я сказав, що, очевидно, взяв до відома те, що сталося в Угорщині з точки зору реакції суспільства на те, що я сказав кілька років тому".

"Ми зупинилися на цьому, взявши до відома і дуже дивлячись у майбутнє, і він не просив жодних вибачень", - сказав Рютте, додавши, що тепер він напише листа Орбану з підсумком їхніх переговорів.

Рютте у прагненні стати Генсеком НАТО пообіцяв Орбану угоду щодо рішень по Україні - FT

Зі свого боку, Орбан сказав, що Рютте може отримати його підтримку, якщо погодиться дотримуватися угоди, яку Столтенберг уклав минулого тижня в Будапешті щодо надання Угорщині права відмови від участі в планах НАТО щодо допомоги Україні.

"Якщо він готовий підтримати, ми можемо на це піти", - сказав Орбан.

"Йдеться про майбутнє, а не про минуле", - додав він.

Доповнення

Провідні держави НАТО, очолювані Сполученими Штатами, домагаються досягнення угоди щодо нового очільника альянсу до саміту у Вашингтоні наступного місяця, зазначає видання.

Рютте, який зараз виконує обов’язки прем’єр-міністра, збирається залишити свою посаду найближчими тижнями, коли буде призначено новий уряд Нідерландів.