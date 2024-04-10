Премьер Испании призвал увеличить оборонные инвестиции в ЕС из-за агрессии рф

Премьер-министр Испании Педро Санчес решительно отстаивает необходимость увеличения инвестиций в оборону на европейском уровне перед лицом агрессивных действий рф с целью усиления потенциала сдерживания и вывода промышленности сектора на уровень, который отвечал бы европейской экономике. Об этом сообщает El Boletin, пишет УНН.

Детали

Перед пленарным заседанием Конгресса депутатов Санчес вновь выразил сожаление по поводу того, что европейская индустрия безопасности и обороны "слишком долго оставалась без внимания", что привело к дефициту инвестиций в 56 миллиардов евро.

У нас меньше возможностей, мы страдаем от цифровой уязвимости, которая усиливается в результате роста искусственного интеллекта, серьезных недостатков в оборонной промышленности, несмотря на то, что европейская экономика в семь раз больше российской, - сказал он.

По этой причине он заявил, что ЕС должен "иметь такие же карты, которые имеют другие государства, хотя бы для того, чтобы нам не пришлось их использовать". "Мы должны укрепить наш потенциал сдерживания, чтобы нас не боялись, чтобы не втягивать мир в гонку вооружений, но чтобы нас уважали, чтобы мы могли защитить великий проект мира, демократии и свободы, которым является Европа", - подчеркнул Санчес.

Испания, отметил глава правительства, хочет играть "роль, которая соответствует ей как четвертой по величине экономике в Европе" и с четвертой по величине армией. "Мы должны продолжать увеличивать наши инвестиции, улучшать координацию наших вооруженных сил с вооруженными силами государств-членов и поддерживать инициативы Европейской комиссии", - сказал он, хотя и дал понять, что в то же время правительство будет продолжать оставаться приверженным "дипломатии и миру".

Напомним

Испания может вскоре передать Вооруженным силам Украины еще 20 основных боевых танков Leopard 2A4, но поскольку машины находят на консервации для их предварительного ремонта требуется время.

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