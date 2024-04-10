В Литве призвали НАТО ускорить переход на военную экономику

НАТО не должно терять времени при наращивании производства, чтобы идти в ногу с российской военной экономикой. Об этом заявил министр обороны Литвы Лауринас Кашюнас, передает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Министр обороны заявил, что союзники по Организации Североатлантического договора должны "подготовиться как можно быстрее", увеличив расходы на оборону как минимум до 2% валового внутреннего продукта.

Если вы будете сильными, вы их сдержите. Если вы хотите мира с россией, будьте сильными, - заявил Кашюнас.

Министр подчеркнул, что будет стремиться увеличить расходы на оборону до 3,2% ВВП в стране с населением 2,8 млн человек. Правительство Литвы планирует в этом месяце обсудить дополнительные налоги и заимствования для финансирования роста. Страны-члены ЕС также должны объединиться для совместных оборонных закупок, сказал Кашюнас, сославшись на инициативу стран Балтии по покупке систем HIMARS.

Он добавил, что оборонная промышленность Европы не должна быть "протекционистской", а скорее "открытой для Америки".

Кашюнас сказал, что его целью будет увеличение рядов призывников и привлечение более широких слоев общества к оборонному планированию и подготовке. Производство дронов необходимо расширить, сказал он, добавив, что обучение управлению дронами должно стать таким же обычным явлением, как практика для получения водительских прав.

Он высоко оценил военное развертывание Германии в стране - "большое, колоссальное сдерживание" - часть амбиций по расширению до полной бригады численностью около 5000 человек за три года.

Германия прилагает много усилий, увеличивает расходы, повышает поддержку Украины, - добавил Кашюнас.

Напомним

Литва предложила демонтировать свои закрытые тепловые электростанции и передать Украине запчасти, чтобы помочь восстановить энергетические объекты, поврежденные российскими атаками.