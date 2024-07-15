Премьер-министр Эстонии Кая Каллас, которая, как ожидается, сменит главу дипломатии ЕС Жозепа Борреля, подала в отставку, пишет УНН со ссылкой на Delfi и ERR.

Детали

Как отмечается, в понедельник правительство во главе с Каей Каллас собралось на внеочередное заседание, на котором премьер-министр Эстонии и все правительство подали в отставку.

"Премьер-министр Эстонии Кая Каллас передала заявление об отставке президенту Алару Карису в Кадриорге", - говорится в сообщении.

"Я думаю, что всем грустно покидать это здание. Очень тяжелая работа, но и очень интересная, поэтому мне, конечно, ее будет не хватать, но сейчас - новые вызовы", - сказала премьер-министр Эстонии после своей последней пресс-конференции в интервью Delfi.

По словам Каллас, тот период, когда она возглавляла правительство, был полон кризисами небывалого ранее масштаба.

Кая Каллас, которая покидает пост премьер-министра Эстонии, как ожидается, станет верховным представителем Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности. В то же время она станет вице-президентом Еврокомиссии.

До вступления в должность нового правительства Каллас, как отмечается, будет продолжать исполнять обязанности премьер-министра. Она выразила надежду, что новое правительство будет сформировано достаточно быстро.

Дополнение

Каллас занимала должность премьер-министра Эстонии с января 2021 года.

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