"Преимущество врага в пехоте сказывается": оккупанты пытаются закрепиться на окраинах Купянска - DeepState

Киев • УНН

 • 6 просмотра

Военные рф продолжают попытки закрепиться на северных окраинах Купянска, используя преимущество в пехоте. Противник пытается проникать в город, используя гражданскую одежду.

"Преимущество врага в пехоте сказывается": оккупанты пытаются закрепиться на окраинах Купянска - DeepState

Военные рф продолжают попытки закрепиться на северных окраинах Купянска, используя преимущество в пехоте. Об этом пишет УНН со ссылкой на DeepState.

Детали

По данным аналитиков, 2 сентября оккупанты опубликовали видео с демонстрацией флага в разных районах города, в том числе и в центре. В то же время отмечается, что это происходит преимущественно в серой зоне, где продолжаются бои. ВСУ подтвердили поражение групп противника на северных окраинах, однако говорить о полном уничтожении вражеских сил рано.

Наличие противника на северных окраинах Купянска не является новостью, а довольно длительное наличие серой зоны является демонстрацией этого. Кацапы осуществляют постоянные попытки просачивания в город и пытаются закрепиться хотя бы на окраинах, чтобы увеличить свое количественное присутствие для дальнейшего продвижения. Бойцы Сил Обороны, конечно, стараются умножать эти попытки на ноль, но преимущество врага в пехоте сказывается

- говорится в сообщении.

Также сообщается, что российские военные пытаются использовать гражданскую одежду, чтобы проникать в город. Это, по словам украинских бойцов, может иметь опасные последствия в будущем.

Сейчас враг ведет бои за окружающие населенные пункты, в частности Мировое и Радьковку, которые могут стать для него плацдармом для дальнейшего наступления. DeepState прогнозирует, что в сентябре ситуация в Купянске будет оставаться напряженной, ведь противник активно пытается выявить слабые места в обороне.

В сентябре мы еще неоднократно будем говорить о Купянске, потому что противник приблизился вплотную и активно прощупывает слабые места, которые он уже, в некоторой степени, выявил. А развивать успехи они берутся мгновенно

- отмечают аналитики.

Напомним

Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко также опроверг заявления россиян о якобы контроле над частью Купянска. По его словам, распространенные кадры с оккупантом, который бежал с триколором в городе, не отражают реальности - этого человека уже ликвидировали бойцы Сил обороны. 

По данным ОСУВ "Днепр", российские захватчики заняли определенную территорию на Купянском направлении, однако она не имеет стратегического значения. На этой территории отсутствуют крупные населенные пункты, только села и поселки.

Сутки на фронте: в Генштабе рассказали о самых горячих направлениях02.09.25, 23:49 • 4888 просмотров

Вероника Марченко

Война в Украине
Фейковые новости
Совет национальной безопасности и обороны Украины
Вооруженные силы Украины
Купянск