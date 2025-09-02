Сутки на фронте: в Генштабе рассказали о самых горячих направлениях

$41.370.05
2 сентября, 11:50
Луна станет красной: когда украинцы будут наблюдать полное затмение спутника ЗемлиPhoto
2 сентября, 11:02
Убийство Парубия: суд арестовал подозреваемогоPhoto
2 сентября, 10:24
Самолет украинской компании "XENA" привлекли к тушению пожаров в ЧерногорииPhotoVideo
Эксклюзив
2 сентября, 08:46
Требовательные и финансово грамотные: как "поколение Z" бросает вызов банковскому сектору
2 сентября, 08:31
Освобожден поселок Удачное в Донецкой области - ГенштабVideo
Эксклюзив
2 сентября, 06:00
В оккупированном Крыму нарастает гуманитарный кризис - постоянный представитель ПрезидентаPhoto
Эксклюзив
2 сентября, 05:30
"Создается впечатление, что бизнес приравнен к преступной деятельности": адвокат о неотложности принятия изменений в УПК, которые облегчат жизнь предпринимателям
1 сентября, 18:36
5 самых ожидаемых кинопремьер, которые нельзя пропустить этой осенью: что посмотретьVideo
1 сентября, 15:53
Украинские военные освободили поселок Новоэкономическое в Донецкой области
Эксклюзив
1 сентября, 14:20
Есть риск утечки данных: «Укроборонпром» выступил против передачи Бильчуком документации компании AAL Group Ltd, которая может быть связана с ОПК России
ЕС обсуждает новые санкции против рф и использование замороженных активов для Украины - Radio Prague International
31 августа, 02:29
Эрдоган прибыл в Китай на саммит ШОС для переговоров с лидерами: ожидается встреча с путиным
30 августа, 23:45
Нардеп Безугла предупредила о возможных блэкаутах и тяжелой зиме
31 августа, 18:14
Металлургия рф переживает глубочайший кризис с начала вторжения в Украину: производство обвалилось до худших показателей - ЦПД
31 августа, 19:40
«Понимания, достигнутые на Аляске, открывают дорогу к миру»: путин на саммите ШОС сделал ряд заявлений по Украине
1 сентября, 04:35
Луна станет красной: когда украинцы будут наблюдать полное затмение спутника Земли
2 сентября, 11:50
Самолет украинской компании "XENA" привлекли к тушению пожаров в Черногории
2 сентября, 10:24
Требовательные и финансово грамотные: как "поколение Z" бросает вызов банковскому сектору
Эксклюзив
2 сентября, 08:46
Начало осеннего сезона: что нужно сделать на огороде в сентябре
2 сентября, 06:50
В оккупированном Крыму нарастает гуманитарный кризис - постоянный представитель Президента
Эксклюзив
2 сентября, 06:00
Месси появился на сборах сборной Аргентины с эксклюзивной сумкой Hermès за $65 тысяч
2 сентября, 14:15
«Увидимся в суде»: Эктор Хименес-Браво обещает подать в суд на лиц, сливших в сеть его интимные видео и подделавших переписку
2 сентября, 11:20
Потап назвал размер своего гонорара за 45-минутное выступление
2 сентября, 10:43
Потап заявил, что с начала полномасштабной войны более 14 раз приезжал и выезжал из Украины
2 сентября, 08:32
5 самых ожидаемых кинопремьер, которые нельзя пропустить этой осенью: что посмотреть
1 сентября, 18:36
Сутки на фронте: в Генштабе рассказали о самых горячих направлениях

Киев • УНН

 • 32 просмотра

С начала суток 2 сентября на фронте произошло 122 боевых столкновения. Оккупанты нанесли 52 авиационных удара, сбросили 79 управляемых авиабомб, задействовали 1922 дрона-камикадзе и совершили 3344 обстрела.

Сутки на фронте: в Генштабе рассказали о самых горячих направлениях

С начала суток 2 сентября на фронте произошло 122 боевых столкновения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Детали

Отмечается, что оккупанты нанесли 52 авиационных удара, сбросили 79 управляемых авиабомб.

Кроме этого, россияне задействовали для поражения 1 922 дрона-камикадзе и совершили 3 344 обстрела по позициям наших войск и населенным пунктам

- рассказали в Генштабе.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отбили четыре атаки россиян, еще два боевых столкновения продолжаются. С начала суток противник нанес четыре авиационных удара, в общей сложности сбросил 12 управляемых авиабомб и совершил 136 артиллерийских обстрелов, в том числе три – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении наши войска остановили шесть атак врага в районах населенных пунктов Красное Первое и Волчанск, еще два боевых столкновения до сих пор продолжаются.

На Купянском направлении противник совершил шесть наступательных действий в районах населенных пунктов Купянск и Петропавловка. До сих пор продолжается одно боевое столкновение.

На Лиманском направлении в течение суток российские захватчики пятнадцать раз атаковали позиции украинцев вблизи населенных пунктов Грековка, Карповка, Колодязи и в сторону населенного пункта Дроновка. Шесть боевых столкновений продолжаются до сих пор.

На Северском направлении Силы обороны отбили двенадцать атак противника вблизи Григорьевки, Выемки, Серебрянки и Федоровки.

Агрессия рф против Украины практически переросла в войну на истощение - Минобороны28.08.25, 12:49 • 7586 просмотров

На Краматорском направлении сейчас зафиксировано три боевых столкновения. Захватчик пытался продвигаться в направлении населенных пунктов Ступочки и Предтечино.

На Торецком направлении россияне двенадцать раз атаковали позиции Сил обороны. Основные усилия наступления оккупанты сосредоточили в районах населенных пунктов Щербиновка, Торецк, Яблоновка, Полтавка. Три боевых столкновения продолжаются до сих пор.

На Покровском направлении захватнические подразделения 23 раза пытались прорвать нашу оборону в районах населенных пунктов Маяк, Ново Шахово, Вольное, Дачное, Новоекономическое, Миролюбовка, Мирноград, Проминь, Лысовка, Удачное и в направлении Покровска.

Сегодня на этом направлении украинские воины обезвредили 110 оккупантов, из них 74 – безвозвратно. Также уничтожено четыре мотоцикла, 80 беспилотных летательных аппаратов, три орудия и повреждены четыре пункта управления беспилотными летательными аппаратами

- говорится в сводке.

На Новопавловском направлении враг семнадцать раз атаковал в районах населенных пунктов Ивановка, Новохатское, Андреевка-Клевцово, Александроград, Бурлацкое, Сентябрьское, Шевченко, Обратное и в сторону Камышевахи. Одна вражеская атака до сих пор продолжается.

На Гуляйпольском и Ореховском направлениях с начала суток враг наступательных действий не проводил.

На Приднепровском направлении противник трижды атаковал в направлении населенного пункта Антоновка. Силы обороны успешно отбили все вражеские атаки. Авиационному удару подвергся населенный пункт Николаевка.

"На других направлениях ситуация существенных изменений не претерпела", - добавили в Генштабе.

Напомним

Украинские военные освободили поселок Удачное в Донецкой области. Генштаб ВСУ отметил, что в прямом контакте и при поддержке средств поражения были уничтожены все опорные пункты врага.

Война в Украине может длиться много месяцев из-за путина - Мерц29.08.25, 19:30 • 3577 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Война в Украине
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Украина