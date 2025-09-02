Сутки на фронте: в Генштабе рассказали о самых горячих направлениях

С начала суток 2 сентября на фронте произошло 122 боевых столкновения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Детали

Отмечается, что оккупанты нанесли 52 авиационных удара, сбросили 79 управляемых авиабомб.

Кроме этого, россияне задействовали для поражения 1 922 дрона-камикадзе и совершили 3 344 обстрела по позициям наших войск и населенным пунктам - рассказали в Генштабе.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отбили четыре атаки россиян, еще два боевых столкновения продолжаются. С начала суток противник нанес четыре авиационных удара, в общей сложности сбросил 12 управляемых авиабомб и совершил 136 артиллерийских обстрелов, в том числе три – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении наши войска остановили шесть атак врага в районах населенных пунктов Красное Первое и Волчанск, еще два боевых столкновения до сих пор продолжаются.

На Купянском направлении противник совершил шесть наступательных действий в районах населенных пунктов Купянск и Петропавловка. До сих пор продолжается одно боевое столкновение.

На Лиманском направлении в течение суток российские захватчики пятнадцать раз атаковали позиции украинцев вблизи населенных пунктов Грековка, Карповка, Колодязи и в сторону населенного пункта Дроновка. Шесть боевых столкновений продолжаются до сих пор.

На Северском направлении Силы обороны отбили двенадцать атак противника вблизи Григорьевки, Выемки, Серебрянки и Федоровки.

На Краматорском направлении сейчас зафиксировано три боевых столкновения. Захватчик пытался продвигаться в направлении населенных пунктов Ступочки и Предтечино.

На Торецком направлении россияне двенадцать раз атаковали позиции Сил обороны. Основные усилия наступления оккупанты сосредоточили в районах населенных пунктов Щербиновка, Торецк, Яблоновка, Полтавка. Три боевых столкновения продолжаются до сих пор.

На Покровском направлении захватнические подразделения 23 раза пытались прорвать нашу оборону в районах населенных пунктов Маяк, Ново Шахово, Вольное, Дачное, Новоекономическое, Миролюбовка, Мирноград, Проминь, Лысовка, Удачное и в направлении Покровска.

Сегодня на этом направлении украинские воины обезвредили 110 оккупантов, из них 74 – безвозвратно. Также уничтожено четыре мотоцикла, 80 беспилотных летательных аппаратов, три орудия и повреждены четыре пункта управления беспилотными летательными аппаратами - говорится в сводке.

На Новопавловском направлении враг семнадцать раз атаковал в районах населенных пунктов Ивановка, Новохатское, Андреевка-Клевцово, Александроград, Бурлацкое, Сентябрьское, Шевченко, Обратное и в сторону Камышевахи. Одна вражеская атака до сих пор продолжается.

На Гуляйпольском и Ореховском направлениях с начала суток враг наступательных действий не проводил.

На Приднепровском направлении противник трижды атаковал в направлении населенного пункта Антоновка. Силы обороны успешно отбили все вражеские атаки. Авиационному удару подвергся населенный пункт Николаевка.

"На других направлениях ситуация существенных изменений не претерпела", - добавили в Генштабе.

Напомним

Украинские военные освободили поселок Удачное в Донецкой области. Генштаб ВСУ отметил, что в прямом контакте и при поддержке средств поражения были уничтожены все опорные пункты врага.

