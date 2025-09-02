$41.370.05
2 вересня, 11:50
Місяць перетвориться на червоний: коли українці спостерігатимуть повне затемнення супутника ЗемліPhoto
2 вересня, 11:02
Вбивство Парубія: суд арештував підозрюваного Photo
2 вересня, 10:24
Літак української компанії "XENA" залучили до гасіння пожеж у ЧорногоріїPhotoVideo
Ексклюзив
2 вересня, 08:46
Вибагливі та фінансово грамотні: як "покоління Z" кидає виклик банківському сектору
2 вересня, 08:31
Звільнено селище Удачне на Донеччині - ГенштабVideo
Ексклюзив
2 вересня, 06:00
В окупованому Криму наростає гуманітарна криза - постійна представниця ПрезидентаPhoto
Ексклюзив
2 вересня, 05:30
"Складається враження, що бізнес прирівняний до злочинної діяльності": адвокат про нагальність ухвалення змін до КПК, що полегшать життя підприємцям
1 вересня, 18:36
5 найочікуваніших кінопрем'єр, які не можна пропустити цієї осені: що подивитисьVideo
1 вересня, 15:53
Українські військові звільнили селище Новоекономічне на Донеччині
Ексклюзив
1 вересня, 14:20
Є ризик витоку даних: "Укроборонпром" виступив проти передачі Більчуком документації компанії AAL Group Ltd, що може бути повʼязана з ОПК росії
Доба на фронті: у Генштабі розповіли про найгарячіші напрямки

Київ • УНН

 • 170 перегляди

Від початку доби 2 вересня на фронті відбулося 122 бойових зіткнення. Окупанти завдали 52 авіаційних удари, скинули 79 керованих авіабомб, залучили 1922 дрони-камікадзе та здійснили 3344 обстріли.

Доба на фронті: у Генштабі розповіли про найгарячіші напрямки

Від початку доби 2 вересня на фронті відбулося 122 бойових зіткнення. Про це повідомляє УНН із посиланням на зведення Генштабу ЗСУ.

Деталі

Зазначається, що окупанти завдали 52 авіаційних удари, скинули 79 керованих авіабомб.

Крім цього, росіяни залучили до ураження 1 922 дрони-камікадзе та здійснили 3 344 обстріли по позиціях наших військ і населених пунктах

- розповіли у Генштабі.

Ситуація по напрямках

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках українські оборонці відбили чотири атаки росіян, ще два бойові зіткнення тривають. Від початку доби противник завдав чотири авіаційні удари, загалом скинув 12 керованих авіабомб та здійснив 136 артилерійських обстрілів, зокрема три – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно–Слобожанському напрямку наші війська зупинили шість атак ворога в районах населених пунктів Красне Перше та Вовчанськ, ще два бойові зіткнення досі тривають.

На Куп’янському напрямку противник здійснив шість наступальних дій у районах населених пунктів Куп’янськ та Петропавлівка. Дотепер точиться одне бойове зіткнення.

На Лиманському напрямку протягом доби російські загарбники п’ятнадцять разів атакували позиції українців поблизу населених пунктів Греківка, Карпівка, Колодязі та в бік населеного пункту Дронівка. Шість бойових зіткнень тривають до цього часу.

На Сіверському напрямку Сили оборони відбили дванадцять атак противника поблизу Григорівки, Виїмки, Серебрянки та Федорівки.

Агресія рф проти України практично переросла у війну на виснаження - Міноборони 28.08.25, 12:49 • 7586 переглядiв

На Краматорському напрямку наразі зафіксовано три бойові зіткнення. Загарбник намагався просуватись у напрямку населених пунктів Ступочки та Предтечине.

На Торецькому напрямку росіяни дванадцять разів атакували позиції Сил оборони. Основні зусилля наступу окупанти зосередили в районах населених пунктів Щербинівка, Торецьк, Яблунівка, Полтавка. Три бойові зіткнення тривають до цього часу.

На Покровському напрямку загарбницькі підрозділи 23 рази намагалися прорвати нашу оборону у районах населених пунктів Маяк, Ново Шахове, Вільне, Дачне, Новоекономічне, Миролюбівка, Мирноград, Промінь, Лисівка, Удачне та у напрямку Покровська.

Сьогодні на цьому напрямку українські воїни знешкодили 110 окупантів, із них 74 – безповоротно. Також знищено чотири мотоцикли, 80 безпілотних літальних апаратів, три гармати та пошкоджено чотири пункти управління безпілотними літальними апаратами

- йдеться у зведенні.

На Новопавлівському напрямку ворог сімнадцять разів атакував у районах населених пунктів Іванівка, Новохатське, Андріївка-Клевцове, Олександроград, Бурлацьке, Січневе, Шевченко, Обратне та в бік Комишувахи. Одна ворожа атака досі триває.

На Гуляйпільському та Оріхівському напрямках від початку доби ворог наступальних дій не проводив.

На Придніпровському напрямку противник тричі атакував у напрямку населеного пункту Антонівка. Сили оборони успішно відбили всі ворожі атаки. Авіаційного удару зазнав населений пункт Миколаївка.

"На інших напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала", - додали у Генштабі.

Нагадаємо

Українські військові звільнили селище Удачне на Донеччині. Генштаб ЗСУ зазначив, що у прямому контакті й за підтримки засобів ураження було знищено всі опорні пункти ворога.

Війна в Україні може тривати багато місяців через путіна - Мерц29.08.25, 19:30 • 3577 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Війна в Україні
Генеральний штаб Збройних сил України
Україна