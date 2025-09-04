$41.360.01
Європейці готові надати Україні гарантії безпеки в той день, коли буде підписаний мир - Макрон
3 вересня, 14:02 • 23247 перегляди
Сьогодні або днями: Зеленський анонсував розмову з Трампом
3 вересня, 13:52 • 20257 перегляди
Маємо забезпечити захист неба, путін сподівається, що зима вбиватиме українців – Зеленський
Ексклюзив
3 вересня, 12:08 • 20718 перегляди
У Зеленського пояснили, що потрібно, щоб "дотиснути" тіньовий флот рф
Ексклюзив
3 вересня, 11:49 • 39640 перегляди
Місія МВФ в Києві: економіст пояснив, на що очікувати Україні
Ексклюзив
3 вересня, 10:05 • 22374 перегляди
На Київщині під час сварки брат вбив неповнолітню сестру
3 вересня, 09:24 • 23916 перегляди
Рада зробила крок до легалізації криптовалюти
Ексклюзив
3 вересня, 07:25 • 22411 перегляди
Акціонери банків в Україні позбавлені правових інструментів захисту бізнесу - політолог
3 вересня, 06:20 • 24401 перегляди
Повітряна атака рф 3 вересня: ППО збила 451 ціль з 526
Ексклюзив
3 вересня, 06:16 • 45969 перегляди
Політолог про новий політичний сезон: які очікування від уряду та Ради
"Перевага ворога у піхоті дається взнаки": окупанти намагаються закріпитися на околицях Куп'янська - DeepState

Київ • УНН

 • 72 перегляди

Військові рф продовжують спроби закріпитися на північних околицях Куп'янська, використовуючи перевагу в піхоті. Противник намагається проникати в місто, використовуючи цивільний одяг.

"Перевага ворога у піхоті дається взнаки": окупанти намагаються закріпитися на околицях Куп'янська - DeepState

Військові рф продовжують спроби закріпитися на північних околицях Куп’янська, використовуючи перевагу у піхоті. Про це пише УНН із посиланням на DeepState.

Деталі

За даними аналітиків, 2 вересня окупанти опублікували відео з демонстрацією прапора у різних районах міста, зокрема й у центрі. Водночас зазначається, що це відбувається переважно у сірій зоні, де тривають бої. ЗСУ підтвердили ураження груп противника на північних околицях, однак говорити про повне знищення ворожих сил зарано.

Наявність противника на північних околицях Куп'янська не є новиною, а досить тривала наявність сірої зони є демонстрацією цього. Кацапи здійснюють постійні спроби просочення в місто і намагаються закріпитися хоча б на околицях, щоб збільшити свою кількісну присутність для подальшого просування. Бійці Сил Оборони, звичайно, стараються множити ці спроби на нуль, але перевага ворога у піхоті дається взнаки

- йдеться у дописі.

Також повідомляється, що російські військові намагаються використовувати цивільний одяг, аби проникати в місто. Це, за словами українських бійців, може мати небезпечні наслідки у майбутньому.

Наразі ворог веде бої за навколишні населені пункти, зокрема Мирове та Радьківку, які можуть стати для нього плацдармом для подальшого наступу. DeepState прогнозує, що у вересні ситуація в Куп’янську залишатиметься напруженою, адже противник активно намагається виявити слабкі місця в обороні.

У вересні ми ще неодноразово будемо говорити про Куп'янськ, бо противник наблизився впритул і активно прощупує слабкі місця, які він вже, в деякій мірі, виявив. А розвивати успіхи вони беруться миттєво

- зазначають аналітики.

Нагадаємо

Керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко також спростував заяви росіян про нібито контроль над частиною Куп’янська. За його словами, поширені кадри з окупантом, який біг із триколором у місті, не відображають реальності - цього чоловіка вже ліквідували бійці Сил оборони. 

За даними ОСУВ "Дніпро", російські загарбники зайняли певну територію на Куп’янському напрямку, проте вона не має стратегічного значення. На цій території відсутні великі населені пункти, лише села та селища.

Вероніка Марченко

