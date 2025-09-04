"Перевага ворога у піхоті дається взнаки": окупанти намагаються закріпитися на околицях Куп'янська - DeepState
Київ • УНН
Військові рф продовжують спроби закріпитися на північних околицях Куп'янська, використовуючи перевагу в піхоті. Противник намагається проникати в місто, використовуючи цивільний одяг.
Військові рф продовжують спроби закріпитися на північних околицях Куп’янська, використовуючи перевагу у піхоті. Про це пише УНН із посиланням на DeepState.
Деталі
За даними аналітиків, 2 вересня окупанти опублікували відео з демонстрацією прапора у різних районах міста, зокрема й у центрі. Водночас зазначається, що це відбувається переважно у сірій зоні, де тривають бої. ЗСУ підтвердили ураження груп противника на північних околицях, однак говорити про повне знищення ворожих сил зарано.
Наявність противника на північних околицях Куп'янська не є новиною, а досить тривала наявність сірої зони є демонстрацією цього. Кацапи здійснюють постійні спроби просочення в місто і намагаються закріпитися хоча б на околицях, щоб збільшити свою кількісну присутність для подальшого просування. Бійці Сил Оборони, звичайно, стараються множити ці спроби на нуль, але перевага ворога у піхоті дається взнаки
Також повідомляється, що російські військові намагаються використовувати цивільний одяг, аби проникати в місто. Це, за словами українських бійців, може мати небезпечні наслідки у майбутньому.
Наразі ворог веде бої за навколишні населені пункти, зокрема Мирове та Радьківку, які можуть стати для нього плацдармом для подальшого наступу. DeepState прогнозує, що у вересні ситуація в Куп’янську залишатиметься напруженою, адже противник активно намагається виявити слабкі місця в обороні.
У вересні ми ще неодноразово будемо говорити про Куп'янськ, бо противник наблизився впритул і активно прощупує слабкі місця, які він вже, в деякій мірі, виявив. А розвивати успіхи вони беруться миттєво
Нагадаємо
Керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко також спростував заяви росіян про нібито контроль над частиною Куп’янська. За його словами, поширені кадри з окупантом, який біг із триколором у місті, не відображають реальності - цього чоловіка вже ліквідували бійці Сил оборони.
За даними ОСУВ "Дніпро", російські загарбники зайняли певну територію на Куп’янському напрямку, проте вона не має стратегічного значення. На цій території відсутні великі населені пункти, лише села та селища.
Доба на фронті: у Генштабі розповіли про найгарячіші напрямки02.09.25, 23:49 • 4888 переглядiв