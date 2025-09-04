"Перевага ворога у піхоті дається взнаки": окупанти намагаються закріпитися на околицях Куп'янська - DeepState

Військові рф продовжують спроби закріпитися на північних околицях Куп’янська, використовуючи перевагу у піхоті. Про це пише УНН із посиланням на DeepState.

За даними аналітиків, 2 вересня окупанти опублікували відео з демонстрацією прапора у різних районах міста, зокрема й у центрі. Водночас зазначається, що це відбувається переважно у сірій зоні, де тривають бої. ЗСУ підтвердили ураження груп противника на північних околицях, однак говорити про повне знищення ворожих сил зарано.

Наявність противника на північних околицях Куп'янська не є новиною, а досить тривала наявність сірої зони є демонстрацією цього. Кацапи здійснюють постійні спроби просочення в місто і намагаються закріпитися хоча б на околицях, щоб збільшити свою кількісну присутність для подальшого просування. Бійці Сил Оборони, звичайно, стараються множити ці спроби на нуль, але перевага ворога у піхоті дається взнаки

Також повідомляється, що російські військові намагаються використовувати цивільний одяг, аби проникати в місто. Це, за словами українських бійців, може мати небезпечні наслідки у майбутньому.

Наразі ворог веде бої за навколишні населені пункти, зокрема Мирове та Радьківку, які можуть стати для нього плацдармом для подальшого наступу. DeepState прогнозує, що у вересні ситуація в Куп’янську залишатиметься напруженою, адже противник активно намагається виявити слабкі місця в обороні.

У вересні ми ще неодноразово будемо говорити про Куп'янськ, бо противник наблизився впритул і активно прощупує слабкі місця, які він вже, в деякій мірі, виявив. А розвивати успіхи вони беруться миттєво